Gönnen Sie sich ein süßes Winterrezept: versoffene Jungfern mit Glühweinsauce

Von: Maria Wendel

Die sogenannten versoffenen Jungfern nehmen ihr Bad entweder in Most oder in Rotweinsauce. © Imago

In Süddeutschland sind versoffene Jungfern ein Hit. Aber selbst, wenn Sie die Süßspeise noch nicht kennen: nach dem Lesen dieses Rezepts wollen Sie es garantiert ausprobieren!

Menschen, die nicht aus Süddeutschland oder Österreich kommen, sind beim Namen dieses Desserts vielleicht irritiert: versoffene Jungfern? Das soll man essen können? Oh ja! Bei der Süßspeise handelt es sich um köstliche frittierte Teigbällchen, die mit Glühweinsauce serviert werden. Das Rezept stammt aus der altdeutschen Küche und wird je nach Region etwas abgewandelt, zum Beispiel mit einem Bad in Apfelmost statt in Rotwein. Ursprünglich werden außerdem vor allem alte Semmeln oder altbackenes Weißbrot für die Zubereitung restverwertet, während wir den Teig in der folgenden Variante selbst machen. Mit Zimtzucker, Glühwein und weihnachtlichen Gewürzen wird dieses Rezept für versoffene Jungfern zum perfekten Nachtisch für den Winter. Vielleicht auch ein ideales Dessert-Rezept für die Weihnachtsfeiertage?

Rezept für versoffene Jungfern: Die Zutaten

Portionen: 15 Stück

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Teig:

2 Eier (M)

80 g Zucker

1/2 Päckchen Vanillezucker

150 g Mehl

2 TL Backpulver

Frittierfett/Öl zum Ausbacken

Für die Glühweinsauce:

500 ml Rotwein

Saft und Schalenabrieb von einer Zitrone

1 Prise Zimt

3 Nelken

nach Belieben weitere Glühweingewürze wie Sternanis, Kardamom

Wenn Kinder mitessen sollen oder Sie nicht auf Alkohol stehen, können Sie statt einer Rotweinsauce natürlich auch Kinderpunsch oder eine Vanillesauce mit z. B. Zwetschgenkompott dazu servieren.

Versoffene Jungfern in Glühweinsauce: So machen Sie das süße Winter-Rezept

Für den Teig schlagen Sie die Eier, den Zucker und Vanillezucker sowie 2 EL heißes Wasser mit dem Handmixer schaumig. Erhitzen Sie in einem hohen Topf oder in einer Fritteuse ca. 1 Liter Frittieröl auf 180 °C. Tipp, wenn Sie kein Thermometer haben: Wenn sich am Stiel eines Holzkochlöffels kleine Bläschen bilden, ist das Öl heiß genug. Mischen Sie Mehl und Backpulver und heben beides vorsichtig unter die Eier-Zucker-Masse. Mit einem nassen Esslöffel stechen Sie nun längliche Nocken vom Teig ab. Geben Sie diese portionsweise ins heiße Fett und backen Sie die rundherum in etwa 5 Minuten goldgelb aus. Mit einem Schaumlöffel die fertigen „Jungfern“ herausnehmen und auf einem Stück Küchenrolle abtropfen lassen. Für die Glühweinsauce erhitzen Sie in einem Topf den Rotwein zusammen mit dem Zitronensaft, dem Schalenabrieb und den Gewürzen bei niedriger Hitze. Nicht zum Kochen bringen! Danach seihen Sie die Gewürze ab und geben die ausgebackenen Teignocken hinein. Kurz in der Sauce ziehen lassen, dann herausnehmen und mit der Glühweinsauce auf Tellern servieren.

Nach Belieben können Sie die versoffenen Jungfern noch mit Zimt und Zucker oder Puderzucker bestäuben. Guten Appetit!