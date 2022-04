Fixer Eiersalat aus den übrig gebliebenen Ostereiern – mit einem cleveren Tipp

Von: Anne Tessin

Für Eiersalat gibt es viele Rezepte. Dieses hat einen Besonderheit. © foodonpix/Imago

Für Ostern haben Sie zu viele Eier gefärbt und jetzt wissen Sie nicht mehr, wohin damit? Machen Sie diesen köstlichen, einfachen und schnellen Eiersalat.

Zu Ostern gehören bunt gefärbte Eier einfach dazu, aber meistens macht man viel zu viele. Und dann kann nach dem Osterfest erstmal keiner mehr gekochte Eier* sehen. Aber zum Wegschmeißen sind sie doch viel zu schade, oder? Verarbeiten Sie die restlichen Ostereier doch einfach zum Eiersalat. Dieses Rezept ist besonders einfach, schnell und lecker.

Schneller cremiger Eiersalat: Diese Zutaten brauchen Sie

8 Eier

2 EL Mayonnaise (so machen Sie sie in 50 Sekunden selbst)

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer (aus der Mühle)

1 kleine Zwiebel

2 EL Sauerrahm, optional

Cremiger Eiersalat ganz schnell gemacht: Ein Tipp macht das einfache Rezept genial

Pellen Sie die Eier, halbieren Sie sie und lösen Sie jeweils das Eigelb aus dem Eiweiß. Schälen und würfeln oder reiben Sie die Zwiebel so fein wie möglich und hacken Sie das Eiweiß. Nun der wichtigste Schritt für einen cremigen Eiersalat: Zerdrücken Sie das Eigelb mit der Gabel und vermischen Sie es gründlich mit der Mayonnaise und optional dem Sauerrahm, bis eine glatte Creme entsteht. Würzen Sie diese kräftig mit Salz und Pfeffer. Rühren Sie nun das gehackte Eiweiß und die Zwiebel unter die Eiercreme und schmecken Sie den cremigen Eiersalat nochmal mit Salz und Pfeffer ab.

Wer mag, kann den fertigen Eiersalat vor dem Servieren noch mit etwas frischem Schnittlauch garnieren und ihn dann pur oder als Brotbelag genießen. Das Besondere an diesem Rezept? In vielen Eiersalatrezepten werden die Eier einfach gehackt und mit Mayonnaise und Co. gemischt. Das mag auf die Schnelle okay sein, aber zu einer cremigen Köstlichkeit verbinden sich die Zutaten, wenn Sie aus dem Eigelb eine Creme rühren, wie oben beschrieben. Probieren Sie es aus und schmecken Sie den Unterschied.