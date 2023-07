Indisch kochen geht ganz einfach – mit den Tipps von Sanny Kaur

Von: Anna Heyers, Janine Napirca

Indisch kochen, das bedeutet Gerichte voller Geschmack, mit vielleicht ungewohnten Aromen und einem Chili-Kick. Wie das auch zu Hause unkompliziert klappt, verrät Social-Media-Star Sanny.

Die indische Küche ist einmalig. Wer an die Region denkt, hat bestimmt schnell Märkte im Kopf, wo die Stände Gewürze in allen möglichen Farben anbieten. Wer schon einmal vor Ort war, wird Düfte von Kreuzkümmel in der Nase gehabt haben, von Kardamom, Garam Masala, Fenchelsaat und noch so viel mehr. An vielen Ecken wird dazu noch in kleinen Straßenküchen gebrutzelt und gekocht – falls der kleine Hunger doch zu groß wird.

Sanny Kaur hat indische Wurzeln, ihre Eltern stammen aus dem Norden des Landes: dem Punjab. „Schon von klein auf habe ich meiner Mutter gern beim Kochen zugesehen“, schreibt die junge Frau in ihrem Kochbuch („Sanny‘s Kitchen – Easy indisch kochen“). Auch selbst ausprobieren durfte sie sich in der Küche schnell: „Schon als Kind durfte ich mit dem Teig von Roti (indisches Fladenbrot; Anm. d. Red.) experimentieren. Als dann die Hochzeit bevorstand, wollte ich mehr kochen können und habe dann intensiv ausprobiert. Dabei ist dann meine Kochserie ‚Sanny‘s Kitchen‘ auf Youtube entstanden.“

Sannys Weg: Aus der Not wurde ein Rezept für Erfolg

Genau während dieser Zeit, beim Ausprobieren neuer Gerichte und der Beschäftigung mit der indischen Küche, fiel Sanny auf, dass es in Deutschland kaum authentische, einfache Rezepte gibt: „Das hat mich dazu inspiriert, mein Wissen und wichtige Grundlagen für meine Community in ein gebundenes Kochbuch zu schreiben. Somit kann jeder indisch kochen und alles Wichtige in einem Buch finden.“ Sanny ist überzeugt: „Kochen muss nicht kompliziert sein, sondern einfach und lecker. Dann kocht man auch gerne und kann auch seinen eigenen Stil einbringen.“ Deshalb ist ihr Kochbuch auch so beliebt: Die Rezepte sind einfach nachzukochen und versprechen – sehr schmackhaften – Erfolg.

Im Kochbuch „Sanny‘s Kitchen – Easy indisch kochen“ stellt Sanny Kaur viele ihrer Lieblingsrezepte vor – auch das One-Pot-Chicken-Curry. © sannykaur.com/EMF Verlag (Montage)

Sanny teilt ihr Wissen mit ihren Followern

Creatorin und Autorin Sanny inspiriert ihre Community als @xsannykaur regelmäßig mit nützlichen Tipps und Know-How der indischen Küche.

Indisch kochen ganz unkompliziert: Zutaten für One-Pot-Chicken-Curry

Ein sehr beliebtes Rezept, von Sanny und ihren Followern gleichermaßen, ist das One-Pot-Chicken-Curry. Und das braucht man zum Nachkochen:

etwa 2 EL Öl zum Anbraten

Etwa 2 kg Hähnchenschenkel

300 g rote Zwiebeln

50 g Knoblauch (nach Geschmack auch mehr)

30 g grüne Chili

25 g Ingwer

3 TL Kreuzkümmel

3 TL Salz

1 TL Kurkuma

2 Lorbeerblätter

200 g passierte Tomaten

1 EL Ghee (alternativ: Butterreinfett oder Butterschmalz)

1 TL Gewürzmischung Garam Masala

2 TL Gewürzmischung für (Chicken) Tikka Masala

Koriander (frisch) nach Geschmack

Bockshornklee nach Geschmack

Alles in einem Topf: Zubereitung des One-Pot-Chicken-Currys

Ob das Rezept so beliebt ist, weil es den Abwasch minimiert? Schließlich wird alles in einem Topf gekocht:

2 EL Öl in einen tiefen Topf geben, Kreuzkümmel und Lorbeerblätter dazu. Kurz anbraten. Danach die Hähnchenschenkel in den Topf legen und bei mittlere Hitze braten. Gelegentlich umrühren und wenden. Die Zwiebel grob würfeln und mit geschnittenen Chilis, Knoblauch und Ingwer zum Fleisch geben. Erneut umrühren, Deckel auf den Topf legen und für zwei Minuten braten lassen. Dann kommen die Gewürze in den Topf: 2 TL Salz, Kurkuma, Garam Masala, Tikka Masala. Alles ordentlich umrühren und dann die Tomaten hinzugeben. Deckel drauf und kurz kochen lassen. Nach etwa fünf bis zehn Minuten geben Sie 1 TL Salz hinzu und Ghee (oder Butterschmalz). Auf mittlerer Stufe köcheln lassen, mit geschlossenem Deckel. Gelegentlich prüfen, ob Öl auf der Oberfläche zu sehen ist. Zwischendurch umrühren Am Ende können Sie noch Koriander und Bockshornklee nach Geschmack hinzufügen. Extra-Tipp: Falls die Soße zu trocken ist, gerne einen Schuss Wasser hinzufügen.