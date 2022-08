Easy-peasy Rezept: So machen Sie Frozen Joghurt aus drei Zutaten selbst

Von: Maria Wendel

Gesunde Eis-Alternative gesucht? Frozen Joghurt ist aus wenigen Zutaten schnell zuhause selbstgemacht und eine perfekte Abkühlung bei den aktuellen Temperaturen.

Eine Hitzewelle naht wieder in Deutschland und es gilt, sich mit kühlenden Speisen einzudecken, um die heißen Tage zu überstehen. Leider sind nicht alle Speisen und Getränke empfehlenswert, die man gerade bei Wärme gerne konsumiert, wie Alkohol oder Mangos, weil sie zur Dehydrierung des Körpers führen. Was dagegen gut geht: Frozen Joghurt (auch: Frozen Yogurt). Dafür müssen Sie auch gar nicht erst in die Stadt, um es zu kaufen. Sie können die kühle Leckerei auch hervorragend zuhause selber machen, ganz ohne Eismaschine. Frozen Joghurt ist Speiseeis nicht unähnlich, aber gesünder. Denn hier wird – wie der Name schon sagt – Joghurt statt Sahne verwendet, so sparen Sie auch noch Fett und Kalorien. Sie können das Rezept nach Belieben anpassen, etwa indem Sie verschiedene Obstsorten hineinmischen. Für das Grundrezept brauchen Sie einfach nur drei Zutaten.

Frozen Joghurt: ein kühles Dessert, das gesünder als Eis ist. © Silvia Bogdanski/Imago

Hitzewelle Deutschland: Abkühlung mit Frozen Joghurt aus drei Zutaten

Für eine Portion:

150 g griechischer Joghurt

2 TL Vanilleextrakt

3 EL Honig

Frozen Joghurt selber machen: Rezept mit nur drei Zutaten

Für das Rezept benötigen Sie einen Mixer. Also entweder geben Sie die drei Zutaten in einen Standmixer oder Sie vermischen alles mit dem Handrührgerät in einer Schüssel. Die Masse sollte am Ende homogen und fluffig sein. Geben Sie die Joghurtmasse in ein gefrierbeständiges Gefäß und stellen Sie es ins Tiefkühlfach. Nach 45 Minuten mischen Sie die Masse mit einem Spatel durch und stellen es nochmals für mindestens zwei Stunde kalt. Währenddessen holen Sie den Frozen Joghurt alle 30 Minuten raus und mischen immer wieder mit einem Spatel durch. Kurz vor dem Servieren holen Sie den Frozen Joghurt aus dem Tiefkühlfach und lassen ihn ein bisschen antauen, sodass er fest, aber schön cremig ist.

Als Obstzugabe eignen sich fast alle Sorten, zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren oder Mango. Sie können gefrorene Früchte direkt mit in den Mixer geben und so das Grundrezept aufpeppen. Sie können alternativ auch den fertigen Frozen Joghurt mit Früchten Ihrer Wahl toppen. Wenn es nicht so gesund sein muss, dürfen Sie auch Schokolade und Kekse als Topping verwenden. Guten Appetit!