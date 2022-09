Darum sollten Sie jetzt unbedingt Grünkohl essen – mit diesem Rezept schmeckt er köstlich

Von: Anne Tessin

Grünkohl ist nahrhaft und sehr vielseitig. © picture alliance / Carmen Jasper

Beim Namen Grünkohl denkt man nicht gerade an hippes Superfood, dabei ist das heimische Wintergemüse eine echte Vitaminbombe und sehr vielseitig.

Rosenkohl, Rotkohl, Wirsing - Kohl ist ein typisches Wintergemüse, das uns in der kalten Jahreszeit mit reichlich Nährstoffen versorgt. Auch der Grünkohl ist so ein heimisches Superfood, das Sie mit viel Geschmack gesund über den Winter bringt.

Grünkohl hält gesund und kann mehr als deftig

Besonders im Norden Deutschland ist der Grünkohl verbreitet. Hier wird er zu Kassler und der Grützwurst Pinkel serviert. Aber auch jenseits von Bremen, Hamburg und Co. sollte das Gemüse mit den krausen Blättern gegessen werden. "Kaum ein Gemüse hat so hohe Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und bioaktiven Substanzen in einer ausgewogenen Zusammensetzung wie Grünkohl," sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung gegenüber der dpa. Andere Experten behaupten, er könnte Krebs vorbeugen und würde den Cholesterinspiegel und die Blutfettwerte senken. Aber: "Je mehr der Kohl verarbeitet wird, desto weniger der Stoffe aus dem ursprünglichen Produkt sind noch enthalten."

Verarbeiten Sie Grünkohl möglichst frisch

Greifen Sie also nicht zu Fertigprodukten, sondern rücken Sie dem Grünkohl selbst zu Leibe. Traditionell wird der Grünkohl zusammen mit gehackten Zwiebeln und Speck in Butterschmalz angeschwitzt, mit Brühe abgelöscht und zusammen mit würziger Wurst eine bis zwei Stunden gekocht. Dabei bietet der Grünkohl deutlich mehr Möglichkeiten als die oben beschriebene, sehr gehaltvolle Variante mit Pinkel, die meisten sind aber deftig. Behandeln Sie den Grünkohl zum Beispiel einfach wie Spinat und machen Sie aus ihm eine Pastasoße.

Rezept für Nudeln mit Grünkohl-Sahne-Soße

Für vier Portionen brauchen Sie:

4 EL gehobelte Haselnusskerne

2 Zitronen, Bio-Qualität

2 Knoblauchzehen

600 g Grünkohl, küchenfertig

100 g Parmesan

400 g Tagliatelle

250 ml Schlagsahne

2 Eier

So bereiten Sie Nudeln mit Grünkohl-Sahne-Soße zu

Spülen Sie den Grünkohl ab, entfernen Sie braune, welke Spitzen und Stellen und schneiden Sie die Blätter vom Strunk. Bei großen Blättern schneiden Sie die dicke Mitte heraus. Trocknen Sie den Grünkohl und hacken Sie ihn fein. Reiben Sie den Parmesan. Trennen Sie den Eier. Rösten Sie die Haselnusskerne in einer Pfanne ohne Fett an und lassen Sie sie danach abkühlen. Spülen Sie die Zitronen heiß ab, trocknen Sie sie und reiben Sie dann die Schale ab. Im Anschluss pressen Sie den Saft aus. Schälen Sie den Knoblauch und hacken Sie ihn fein. Mischen Sie die Haselnusskerne, die Zitronenschale und den Knoblauch miteinander. Kochen Sie nun die Nudeln in Salzwasser und geben Sie etwa fünf Minuten vor Ender der Garzeit den Grünkohl dazu. Erwärmen Sie die Sahne in der Zwischenzeit lauwarm und geben Sie sie in eine Schüssel, die Sie vorher im Ofen vorgewärmt haben. Mischen Sie den Zitronensaft, die Eigelbe und den geriebenen Parmesan dazu und würzen Sie alles mit Pfeffer und etwas Salz. Gießen Sie die Nudeln und den Grünkohl ab, fangen Sie etwas Nudelwasser dabei auf. Rühren Sie sofort die Sahne-Ei-Käse-Mischung unter die Nudeln und eventuell etwas Nudelwasser dazu, sollte die Mischung zu trocken sein. Streuen Sie die Haselnuss-Knoblauch-Mischung darüber und servieren Sie das Gericht.