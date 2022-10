Warum der DDR-Klassiker Mooskuchen auch perfekt zur Halloween-Party passt

Von: Maria Wendel

Eine grüne Schimmelschicht auf dem Kuchen ist eigentlich ein Grund ihn wegzuwerfen? Nicht so bei Mooskuchen, der damit zum perfekten Halloween-Rezept wird.

Halloween ist nicht mehr weit. Haben Sie schon alle Snacks und Rezepte für die gruselige Party beisammen? Wenn nicht, haben wir hier eine grandiose Idee: Mooskuchen. Der Kuchenklassiker stammt aus DDR-Zeiten und sieht zugegeben etwas ungewöhnlich aus: Auf einem Schokoboden thront ein weißer Belag mit grünen Flecken. Erinnert an Schimmel? Schmeckt aber hervorragend! Und gerade wegen der Optik eignet sich der Mooskuchen hervorragend für das Halloween-Schlemmerbüfett. Gerade Leute, die Mooskuchen noch nicht kennen, werden etwas ängstlich fragen, ob das wirklich so sein soll und ob man den Kuchen essen kann. Skeptikern können Sie dann erklären: Das Grün entsteht durch die Reaktion zwischen der Chlorogensäure im aufgestreuten Kaffeepulver und dem Eiweiß im Belag. Der Kuchen ist also nicht verschimmelt, das soll so aussehen. Diesen leckeren, saftigen Mooskuchen haben Sie im Handumdrehen gebacken. Hier gibt‘s das Kuchen-Rezept.

Schimmelkuchen für Halloween: Rezept für Mooskuchen

Für das Mooskuchen-Rezept brauchen Sie eine Springform und folgende Zutaten:

Für den Teig:

6 Eigelb

200 g flüssige Butter

200 g Zucker

200 g Mehl

1 TL Backpulver oder Natron

1 Becher saure Sahne

50 g Kakaopulver

Für den Belag:

190 g Kokosfett

6 Eiweiß

2 TL Puderzucker

1 TL feines Kaffeepulver

Mooskuchen backen: perfektes Rezept für Halloween

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor. Für den Teig mischen Sie alle Zutaten in einer Schüssel. Fetten Sie die Springform mit Butter ein oder legen Sie die Form mit Backpapier aus. Verteilen Sie den Teig in der Springform und streichen Sie ihn glatt. Backen Sie den Schokoboden etwa 25 Minuten im Ofen. Danach abkühlen lassen. Für den Belag lassen Sie das Kokosfett bei geringer Hitze schmelzen und leicht abkühlen. Schlagen Sie das Eiweiß mit dem Puderzucker mithilfe des Handmixers auf. Dann rühren Sie das Kokosfett langsam unter. Verstreichen Sie die Creme auf dem gebackenen Schokoboden. Für den Schimmel-Effekt: Jetzt streuen Sie das Kaffeepulver mithilfe eine Siebs gleichmäßig dünn auf die Creme. Lassen Sie den Mooskuchen über Nacht in einem kühlen Raum (aber nicht im Kühlschrank!) stehen.

Am nächsten Morgen können Sie sehen, wie schön der „Schimmel“ sich auf dem Kuchen verteilt hat. Wenn Sie es besonders gruselig oder eklig dekoriert mögen, können Sie noch Gummiwürmer oder Maden aus Fondant auf den Kuchen setzen. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!