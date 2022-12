Husarenkrapfen: So backen Sie die Klassikerplätzchen mal anders – mit viel Schokolade

Von: Maria Wendel

Engelsaugen, Husarenkrapfen oder Kulleraugen: Egal, wie Sie die leckeren Plätzchen nennen, diese schokoladige Rezept-Variante müssen Sie probieren!

Plätzchen backen gehört in der Vorweihnachtszeit unbedingt dazu. Die meisten Hobbybäcker lieben einfache Rezepte, deren Ergebnis trotzdem optisch wie geschmacklich was hermacht. In diese Kategorie fallen Husarenkrapfen bzw. Engelsaugen auf jeden Fall. Sie sind leicht zu backen, sehen aber dank des Marmeladenkleckses in der Mitte wunderschön aus. Aber was ist mit den Schokoholikern? Kein Problem, denn die Plätzchenklassiker lassen sich auch hervorragend in einer schokoladigen Variante zubereiten. Dafür kommt erstens Kakao in den Teig und zweitens statt Marmelade eine Nuss-Nougat-Cremefüllung in die Mitte. Klingt gut? Dann backen Sie das Rezept schnell nach!

Rezept für Schoko-Engelsaugen: Für 30 Plätzchen brauchen Sie folgende Zutaten

125 g Butter

140 g Mehl

60 g gemahlene Mandeln

2 EL Kakao

1 Prise Salz

60 g Zucker

150 g Nuss-Nougat-Creme

So backen Sie einfache Schoko-Engelsaugen: leckeres Rezept

Vermischen Sie alle Zutaten (außer der Nuss-Nougat-Creme) in einer Schüssel und kneten Sie diese mit einem Handmixer zu einem Teig. Formen Sie aus dem Teig eine Kugel und lassen Sie ihn, in Frischhaltefolie gewickelt, eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze bzw. 160 °C Umluft vor. Belegen Sie ein Blech mit Backpapier. Formen Sie walnussgroße Kugeln aus dem Teig, die Sie etwas platt drücken. Legen Sie die Plätzchen auf das Backblech und drücken Sie mit dem Stiel eines Kochlöffels oder Ihrem Daumen jeweils eine Mulde in die Mitte. Backen Sie die Engelsaugen im Ofen für etwa acht Minuten, danach auskühlen lassen. Erwärmen Sie die Nuss-Nougat-Creme kurz in der Mikrowelle, damit sie flüssiger wird und füllen Sie die Mulden der Schoko-Engelsaugen damit.

Viel Spaß beim Backen!