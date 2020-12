Kokosmakronen – das schnelle und beliebte Gebäck im Advent und zu Weihnachten

Plätzchen backen – die wenigsten dürften daran in ihrem Leben vorbeigekommen sein. Vor allem an Weihnachten sehr beliebt sind Kokosmakronen. Hier das Rezept.

Es macht wahnsinnig viel Spaß bei trübem Herbst-Wetter in der Küche zu stehen und sich ganz gemütlich der Advents-Bäckerei hinzugeben.

Besonders schön dann, wenn die ganze Familie zusammenkommt und jeder seine Aufgabe hat: die Mama den Teig anrühren, die Kinder die Plätzchen ausstechen und der Papa die Schüssel auslecken.

Darum heute ein sehr beliebtes Rezept: Kokosmakronen.

Die große Herausforderung bei Kokosmakronen

Gibt es keine! Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Diese Adventsleckerei ist wirklich in kürzester Zeit gebacken. Es muss einfach nur die Makronen-Masse angerührt und anschließend auf Oblaten platziert werden. Und während die Plätzchen backen, kann auch schon die Küche aufgeräumt werden.

Kokosmakronen: Was mit dem Eigelb anfangen?

Tja, wer einen Blick auf die Zutaten unterhalb wirft, der wird feststellen: Wir benötigen Eiklar. Doch was mit dem Eigelb anfangen? Das ist eigentlich schnell beantwortet: Da die Kokosmakronen sehr flott von der Hand gehen, bietet es sich an im Anschluss gleich Spitzbuben zu backen. Da kann man das Eigelb wunderbar verwenden. Einfach das überschüssige Eigelb in den dafür benötigten Mürbeteig kneten.

Video: Leckeres Rezept für Lebkuchen-Kuchen

Das Verzieren der Kokosmakronen

Viele kennen Kokosmakronen ohne jegliche Verzierung. Doch was sich ganz toll auf diesen kleinen weißen Bergwipfeln macht: Ein Schokoladenüberzug. Dazu einfach die Schokolade erwärmen und im flüssigen Zustand mit einem Pinsel über einen Teil der Kokosmakronen streichen.

Rezept für Kokosmakronen

Portionen: 40 Stück

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zutaten:

250 g Kokosflocken

4 Eier

250 g Zucker

40 Oblaten

200 g Schokolade (Vollmilch oder Zartbitter)

Zubereitung:

Zuerst das Eiweiß steif schlagen. Als Nächstes wird der Zucker untergerührt und die Kokosflocken anschließend untergehoben. Die Oblaten auf ein Blech legen (Backpapier nicht vergessen) und die Masse mit Zuhilfenahme von zwei Löffeln darauf platzieren. Darauf achten, dass die Oblaten nicht ganz vom Teig bedeckt werden. Die Makronen für 15 bis 20 Minuten bei 150 bis 160 Grad backen. Nach dem Auskühlen sodann mit Schokolade (diese einfach einschmelzen) verzieren.

Von Anja Auer

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.