Lust auf Sommer? Dieser Limoncello Spritz zaubert Italien in Ihr Glas

Mit Zitrone oder Himbeeren: ein fruchtiger Limoncello-Cocktail ist leicht gemacht. © Oleksandr Prokopenko/Imago

Zu einem spritzigen Drink sagen Sie nie Nein? Probieren Sie unbedingt dieses einfache Rezept für den zitronig-fruchtigen Limoncello Spritz aus.

Auch wenn das Wetter noch etwas zu wünschen übrig lässt: der Frühling naht. Und mit ihm die Aussicht auf Sonne und Urlaub. Aber auch daheim können Sie es sich mit einem südländischen Essen und Getränken gemütlich machen und so Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Neben Klassikern wie Aperol Spritz oder Campari können Sie zu Pizza und Pasta auch mal einen ungewöhnlichen Drink servieren, der Sie direkt in Italien-Stimmung versetzt. Für das folgende Rezept für einen fruchtigen Limoncello Spritz brauchen Sie nur vier Zutaten und Eiswürfel. So schmeckt der Limoncello auch mal anders, nämlich nicht nur als Likör, sondern als sprudeliger Drink im Sektglas.

Limoncello Spritz Rezept: Sie brauchen nur 4 Zutaten

Portionen: 3 Gläser Zubereitungszeit: 5 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

120 ml Limoncello

375 ml Prosecco

Mineralwasser

Zitronenmelisse zum Verzieren

Eiswürfel

Sie können die Zutaten auch ganz nach Belieben abwandeln: Statt Prosecco schmeckt auch Weißwein, statt Zitronenmelisse passt auch Basilikum oder Minze zum Getränk.

Limoncello Spritz: So machen Sie den italienischen Drink ganz einfach

Füllen Sie die Gläser mit jeweils drei Eiswürfeln. Gießen Sie in jedes Glas 40 ml Limoncello und füllen Sie mit je 125 ml Prosecco und Mineralwasser nach Bedarf auf. Dekorieren Sie jeden Drink mit Zitronenmelisse.

Das war's schon. Dieser genial einfache Drink ist in nicht mal fünf Minuten fertig. Sie brauchen kein Cocktail-Equipment, sondern nur ein paar Sekt- oder Weingläser. Nach Belieben können Sie diese auch noch mit je einer Zitronenscheibe verzieren oder Sie geben Beeren der Saison mit ins Glas. Prost!

