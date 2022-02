Von: Maria Dirschauer

Perfekt für alle, die Salate lieben, aber auf die Kalorien achten wollen: der 7-Tassen-Salat in der Low-Carb-Variante. Lecker als Beilage oder Partysalat.

Kennen Sie schon den 7-Tassen-Salat*? Im Original handelt es sich dabei um eine Art Schichtsalat, meistens um einen Kartoffelsalat mit weiteren leckeren Zutaten wie Eiern, Gurke, Schinken und Apfel. Und warum sieben Tassen? Ganz einfach: Die sieben Zutaten werden ganz einfach in einer Tasse abgewogen. So müssen Sie nichts mit der Waage abwiegen und können die Zutaten nach Belieben verdoppeln usw. – das Verhältnis bleibt immer gleich. Nehmen Sie, je nachdem, wie viele mitessen wollen, eine kleine Kaffeetasse oder einen großen Becher. Da Kartoffelsalat ja nun aber leider nicht zu den leichtesten Rezepten gehört, braucht es eine Low-Carb-Variante. Genau das finden Sie im folgenden Rezept! Statt Kohlenhydrate liefert dieser 7-Tassen-Salat gesunde Proteine dank viel Gemüse, zum Beispiel Blumenkohl, Kohlrabi und Rettich. Dazu ein zuckerfreies Dressing statt fetter Mayonnaise. Guten Appetit! Ein weiteres Low-Carb-Salatrezept bietet auch die ungewöhnliche Salattorte.

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Kategorie: Low Carb, Keto

Portionsgröße: 4 Portionen

