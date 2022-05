Backen Sie einen Klassiker mal anders: So gelingt Maulwurfkuchen vom Blech

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Eine Backmischung brauchen Sie für dieses Rezept keinesfalls. Der Maulwurfkuchen vom Blech gelingt ganz leicht. (Symbolbild) © Imago

Maulwurfkuchen im XL-Format: Den Klassiker mit Banane, Sahne und Schokoteig können Sie auch ganz einfach als Blechkuchen backen. So geht‘s.

Banane, Sahne und Schokoraspel: Das klingt nach Maulwurfkuchen. Der Klassiker macht wegen seiner ungewöhnlichen Optik nicht nur Kindern eine Freude, sondern schmeckt auch Erwachsenen. In dieser Rezeptvariante wird der Kuchen allerdings mal nicht rund gebacken, dass er aussieht wie ein Maulwurfshügel (daher hat er auch seinen Namen), sondern als Blechkuchen. Das geht schnell, macht mehr hungrige Leckermäuler satt und schmeckt genauso gut.

Auch lecker: Schwedische Mandeltorte: So machen Sie den leckeren Kuchen wie von Ikea.

Keine Rezepte und Tipps mehr verpassen! Hier können Sie unseren wöchentlichen Rezepte-Newsletter abonnieren.

Rezept für Maulwurfkuchen vom Blech: Die Zutaten

Zutaten für 1 Blechkuchen (ergibt etwa 24 Stücke):

Für den Teig:

250 g weiche Butter + etwas mehr für die Form

4 Eier

250 g Zucker

300 g Mehl

1 Prise Salz – Wie viel ist eigentlich 1 Prise?

1 Pck. Backpulver

5 EL Backkakao

150 ml Milch

100 g Schokoraspel

Für die Füllung:

6 Bananen (ca. 800 g)

600 g Schlagsahne

3 Päckchen Sahnesteif

2 Päckchen Vanillezucker

100 g Schokoraspel

Beispielbild - nicht das tatsächliche Rezeptbild.

Backen Sie auch: Schokoladiger Brownie-Kuchen: Davon träumen Genießer.

So backen Sie den Maulwurfkuchen vom Blech

Heizen Sie den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor und fetten Sie ein Backblech mit Butter ein. Alternativ legen Sie es mit Backpapier aus. Für den Teig rühren Sie Butter, Eier und Zucker mit den Handmixer schaumig. Mischen Sie nun Mehl, Salz, Backpulver und Kakaopulver miteinander und rühren Sie diese festen Zutaten abwechselnd mit der Milch unter die Eier-Mischung. Heben Sie auch die Schokoraspel unter. Gießen Sie den Teig in das vorbereitete Backblech und streichen Sie ihn glatt. Backen Sie den Kuchen für 20-25 Minuten im Ofen, lassen Sie ihn anschließend vollständig abkühlen. Höhlen Sie dann den Kuchen mit einem Löffel etwa 0,5 Zentimeter tief aus, lassen Sie aber einen 1 Zentimeter breiten Rand stehen. Zerkrümeln Sie den ausgehobenen Teig in einer Schüssel und stellen Sie diese beiseite. Damit bedecken Sie später den Kuchen, um die Maulwurfshügel- bzw. Erd-Optik zu erreichen. Für die Füllung schlagen Sie die Sahne steif und lassen dabei Sahnesteif und Vanillezucker einrieseln. Heben Sie vorsichtig die Schokoraspel unter. Schälen Sie die Bananen, halbieren diese längs und verteilen sie auf dem Kuchenboden. Verteilen Sie nun die Sahne auf dem Kuchen und streichen sie glatt. Bedecken Sie die Sahneschicht mit den beiseite gestellten Kuchenbröseln. Stellen Sie den Maulwurfkuchen bis zum Servieren kalt.

Zum Servieren schneiden Sie den Kuchen in Stücke, so können Sie ihn einfach und ansprechend in Schnittchenform präsentieren. Alternativ können Sie den Maulwurfkuchen auch mal mit Erdbeeren statt Bananen zubereiten. Für einen Blechkuchen benötigen Sie etwa 900 g Erdbeeren, die Sie putzen, halbieren und auf dem Schokokuchen verteilen. (mad)