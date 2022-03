Klassiker-Rezept: So gelingen Königsberger Klopse wie bei Oma

Von: Maria Dirschauer

Ein Lieblingsgericht der deutschen Hausmannskost: Königsberger Klopse. Wie Sie den Klassiker selber kochen können, erfahren Sie in diesem Rezept.

Schon die Oma und Mama haben Königsberger Klopse gerne serviert, dazu gab‘s Kartoffeln*. Heute machen sich viele Hobbyköche nicht mehr die Mühe, das Gericht selber zu kochen, dabei sind die Hackfleischbällchen in heller Kapernsauce gar nicht so schwer zuzubereiten. Sehen Sie selbst!

Warum heißen sie Königsberger Klopse?

Der bekannte Name für dieses Gericht stammt von der früheren Hauptstadt Ostpreußens: Königsberg. Und Klops ist ein ostpreußisches Wort für „kleiner Kloß“, das in einigen Regionen Deutschlands bis heute bekannt ist. Andere Namen für den Hausmannskost-Klassiker lauten saure Klopse oder Kapernklopse. In Ostpreußen kam das besondere Essen nur an Sonn- und Feiertagen auf den Tisch.