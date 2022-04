Ostern kann kommen: Backen Sie statt Hefezopf und Hasen diese italienische Spezialität zum Verlieben

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Ostern auf Italienisch: Die traditionelle Colomba Pasquale ist ein Hefekuchen in Taubenform. Mit diesem Rezept können Sie sie ganz leicht selber backen.

Wenn Sie über Ostern schon mal in Italien waren, wird Sie Ihnen sicher aufgefallen sein: die Colomba Pasquale – zu deutsch: Ostertaube. Was bei uns in Deutschland das typische Osterlamm ist, ist in Italien die Taube: ein leckeres Hefegebäck, das je nach Rezept unterschiedlich verfeinert und dekoriert werden kann, etwa mit Zuckerguss und Mandeln, mit Orangeat und Rosinen usw. Etwas Zeit für die Zubereitung sollten Sie schon einplanen, so ist es nun mal mit Hefeteig. Aber es lohnt sich – vielleicht feiern Sie Ostern dieses Jahr mal auf Italienisch? Die Colomba Pasquale kann zum Frühstück gegessen werden oder Sie nehmen sie als Nachtisch für das Osterpicknick mit, so wie die Italiener.

Erkennen Sie es? Colomba Pasquale ist ein italienisches Ostergebäck in Form einer Taube. © milla74/Imago

Oster-Rezept für Colomba Pasquale: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: für 6 Personen Backzeit: 25 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe – was Sie beim Ersetzen durch Trockenhefe beachten müssen

1 Prise Salz

120 g Zucker

Abrieb einer Bio-Zitrone

3 Eier

100 g Orangeat

100 g Butter

Mehl (zum Bestäuben)

1 Rosine

1 Eigelb

2 EL Milch

Backen Sie an Ostern? Sagen Sie es uns.





Ostern auf Italienisch: So backen Sie den Osterkuchen Colomba Pasquale

Sieben Sie das Mehl in eine Schüssel und bröckeln Sie die Hefe in die Mitte. Geben Sie Salz, 1 TL Zucker und 100 ml lauwarmes Wasser dazu und verrühren Sie alles zu einem Teig. Lassen Sie diesen an einem warmen Ort etwa 10 Minuten gehen. Geben Sie den Zitronenabrieb, die Eier, den restlichen Zucker, das Orangeat und die Butter zum Vorteig und kneten Sie alles zuerst mit den Knethaken des Handmixers und dann mit den Händen, bis ein glatter Teig entsteht. Bestäuben Sie den Teig mit etwas Mehl, decken Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie den Hefeteig etwa 2 Stunden an einem warmen Ort gehen. Dann kneten Sie den Teig wieder durch und nehmen ein Viertel davon ab. Formen Sie daraus zwei Flügel. Aus dem restlichen Teig formen Sie eine Rolle für den Vogelkörper, die an den Enden schlanker zuläuft. Legen Sie den Teig auf ein mit Backpapier oder einer Alternative belegtes Backblech und setzen Sie die beiden Flügel an. Legen Sie noch einmal ein feuchtes Tuch darüber und lassen Sie den Teig 30 Minuten gehen. Alternativ können Sie auch eine spezielle Backform für die Colomba Pasquale kaufen. Die gibt es entweder aus Papier im 5er-Pack (werblicher Link) oder als Metall-Backform (werblicher Link). Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze oder 180 °C Umluft vor. Drücken Sie die Rosine als Auge in den Teig. Verquirlen Sie Eigelb mit der Milch und streichen Sie die Teigtaube damit ein, so wird sie schön goldbraun-glänzend. Backen Sie die Colomba Pasquale im heißen Ofen für etwa 25 Minuten. Danach lassen Sie sie auf einem Gitter abkühlen.

Wenn Sie möchten, dekorieren Sie die fertige Ostertaube mit einem kleinen Lorbeerzweig im Schnabel. Die Colomba Pasquale macht sich sehr gut beim Osterbrunch-Buffet oder als Mitbringsel zum Kaffee. Sie können Scheiben davon zum Beispiel toasten und mit etwas Konfitüre oder Butter genießen. Frohe Ostern! (mad)

Dieser Artikel enthält Affiliate Links.