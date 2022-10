Die Zutaten für Geschnetzeltes mit Paprika

Geschnetzeltes mit Paprika – einen Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden

Von: Anja Auer

Geschnetzeltes mit Paprika schmeckt Groß und Klein und ist blitzschnell gemacht. © Matthias Würfl

Es gibt Gerichte, da jubeln alle am Tisch, wenn sie endlich auf dem Tisch stehen. Geschnetzeltes mit Paprika gehört dazu, aber das Rezept hat seine Tücken.

Es soll wieder mal schnell gehen? Lecker schmecken? Und die Zutatenliste darf auch nicht allzu lang und kompliziert daherkommen? Na, dann haben wir heute genau das Passende.

Ein Gericht, das Groß und Klein gleichermaßen mundet ist Geschnetzeltes mit Paprika! Aber Vorsicht: So einfach sich dieses Rezept auch anhört, auf eine einzige Sache gilt es dennoch zu achten. Sonst kann diese Nummer schnell ein Reinfall werden und alle am Tisch brauchen sehr gute Zähne. Das wollen wir aber vermeiden.

Die Auswahl der Paprika für das Geschnetzelte

Nein, hier kann man sicherlich keine großen Fehler machen. Egal ob grün, gelb oder rot: Das, was farblich gefällt, wird klein geschnibbelt. Und es darf natürlich auch eine Mischung aus allen drei Farben sein. Das Leben ist bunt, warum dann nicht auch das Geschnetzelte mit Paprika?

Die Beilagen für Geschnetzeltes mit Paprika

Da sollten Sie sich am besten vorher informieren, wenn Kinder mitessen: Den einen schmecken Spätzle lieber, die anderen wollen lieber Reis zum Geschnetzelten. Exoten entscheiden sich vielleicht für Pommes Frites. Doch das servieren wir dann eigentlich doch lieber zu Schnitzel, Burger & Co., oder?

Geschnetzeltes mit Paprika: Das Fleisch – nicht zu trocken aber auf alle Fälle durchgegart

Und jetzt kommt die einzige Falle in die man bei diesem Gericht, aber zum Beispiel auch bei der Gyrossuppe, tappen kann: Das in mundgerechte Streifen geschnittene Fleisch wird zuerst angebraten. Dies dient dazu, Röstaromen zu kreieren – die einerseits dem Fleisch anhaften bleiben, andererseits aber auch als Bodensatz in Topf oder Pfanne ihre Aromen an die Sauce weitergeben. Doch Achtung: Das Fleisch nur kurz und scharf anbraten. Wenn es zu lange angebraten wird, kann es sich schnell in eine Schuhsohle verwandeln. Und wer kaut trotz leckerster Sauce schon gerne auf so etwas herum? Deshalb: Scharf von allen Seiten anbraten und aus der Pfanne nehmen. Die kleinen Fleischstücke sind dann eigentlich schon fast durch. Und werden nur zum Schluss nochmal mit der Sauce erhitzt.

Das Rezept für Geschnetzeltes mit Paprika

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Die Zutaten für Geschnetzeltes mit Paprika

500 g Schweineschnitzel

2 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

300 ml Weißwein

2 TL Paprikapulver (scharf, edelsüß oder geräuchert)

3 Paprikaschoten

200 ml Sahne

3 EL Sonnenblumenöl

3 EL Ajvar

1 Bund Petersilie

Salz (zum Würzen)

Pfeffer (zum Würzen)

So bereiten Sie Geschnetzeltes mit Paprika richtig zu

Die Schnitzel zuerst in zirka einen Zentimeter dicke und mundgerechte Stücke schneiden. Die Paprika waschen und in Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebeln fein hacken. Das Öl in einem Topf oder einer Pfanne erhitzen. Darin wird nun das Fleisch scharf angebraten und anschließend herausgenommen. In der Pfanne (nicht sauber machen!) die Zwiebeln, den Knoblauch und die Paprika anbraten. Mit Weißwein ablöschen und der Sahne aufgießen. Ajvar und Paprikapulver untermischen und für 5 Minuten köcheln lassen. Das Fleisch wieder beigeben und in der Resthitze erwärmen. Das Gericht mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Mit fein gehackter Petersilie garniert servieren.

