Pizzabrot selber backen: Zutaten

So machen Sie Pizzabrot ganz einfach selbst

Knusprig, köstlich und ganz leicht nachzumachen: das Pizzabrot. © Matthias Würfl

Es gehört zu jedem Besuch beim Italiener dazu, das köstlich-knusprige und würzige Pizzabrot. Sie können es auch ganz leicht selbst backen mit diesem einfachen Rezept.

Wer kennt es nicht, das berühmte Pizzabrot? Als Antipasti in jeder Pizzeria sehr beliebt. Doch was die wenigsten wissen: Dieses Pizzabrot kann man sich jederzeit flugs selber zuhause für den nächsten italienischen Abend mit Freunden selber machen. Eben auch als Snack, bevor der Hauptgang serviert wird. Und das Rezept, das die "Frau am Grill", Anja Auer, verwendet, ist sehr einfach ...

Pizzabrot selber backen: der Trick beim Pizzabrot-Teig

Hier empfiehlt Anja Auer, etwas Zucker zuzugeben. Das hat sie aus einem Familienrezept übernommen und schwört darauf. Der Erfahrung nach wird die Pizza bzw. das Pizzabrot so noch ein wenig knuspriger.

Pizzabrot selber backen: der Pizzastein als sinnvolles Zubehör

Wer das Pizzabrot auf dem Grill zubereitet, wird nicht um den Pizzastein herumkommen: Denn den Pizzateig direkt auf den Grillrost zu legen, macht wenig Sinn. Er würde durchrutschen oder festkleben. Im Ofen funktioniert das Pizzabrot auch auf dem Blech. Doch der Pizzastein, richtig aufgeheizt, gibt massiv Wärme an den Teig ab - so dass das Pizzabrot auch von unten schön knusprig wird. Und mit einem solchen Pizzastein kann man den Pizzaofen beim Italiener schon ein wenig simulieren. Klappt auch im Backofen.

Der Pizzaheber – ein unverzichtbarer Helfer

Man kann den Pizzateig auf ein wenig Mehl auf der Arbeitsfläche ausrollen und belegen. Und sodann mit dem Pizzaheber (mit Mehl bestäuben!) darunter fahren und das Pizzabrot bzw. die Pizza raus auf den Grill transportieren oder im Ofen platzieren. Auch beim Entnehmen vom Grill oder aus dem Backofen ist der Pizzaheber ein günstiges und sinnvolles Küchenutensil.

Pizzabrot selber backen

Portionen: 1

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Backzeit: 10 Minuten

Wartezeit: 1 Stunde

Pizzabrot selber backen: Zutaten

Pizzabrotteig

1 kg Mehl

20 g frische Hefe

1/2 TL Zucker

1 TL Salz

500 ml Wasser

4 EL Olivenöl

Pizzabrotteig Belag

1 TL Salz

250 ml passierte Tomaten

2 EL Kräuter der Provence

3 Knoblauchzehen

5 EL Olivenöl

So leicht backen Sie Pizzabrot selber

Mehl in eine Schüssel geben. Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen und den Zucker zugeben. Die Hefemischung, Olivenöl und das Salz zum Mehl geben und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen lassen. Den Knoblauch fein hacken und ins Olivenöl rühren. Die passierten Tomaten salzen und die Kräuter der Provence unterrühren. Den Teig zu einer Kugel formen und mit der Hand auseinanderziehen oder mit dem Nudelholz dünn ausrollen. Das Pizzabrot dünn mit den passierten Tomaten bestreichen und mit dem Knoblauchöl beträufeln. Bei 300 Grad am Grill auf dem Pizzastein zirka drei Minuten backen. Oder im Backofen bei höchster Stufe (etwa 250 Grad) etwa zehn Minuten backen.