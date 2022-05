Locker und leicht: Diese fruchtig-frische Rote-Grütze-Torte gelingt Ihnen sofort

Hier trifft frische Schmandcreme auf fruchtige Beeren: Backen Sie dieses Rezept für Rote-Grütze-Torte ganz einfach nach und probieren Sie auch die Varianten aus.

Die hiesige Beerensaison beginnt im Juni und Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren versüßen uns endlich wieder die Tage. Übrigens: Dank eines Tricks schimmeln empfindliche Beeren nicht mehr so schnell. Verbinden Sie die süßsauren Früchtchen in diesem Rezept mit einer lockeren Schmandcreme zum Tortengenuss. Die Rote-Grütze-Torte kommt mit wenigen Zutaten aus und ist auch für Back-Anfänger leicht nachzumachen. Optisch und geschmacklich macht die Torte trotz ihrer Einfachheit einiges her und wird Ihre Kaffeegäste ganz sicher beeindrucken.

Rote-Grütze-Torte ist ein fruchtiger Genuss, den Sie mit wenigen Zutaten nachbacken können. © Jiri Hera/Imago

Rezept für einfache Rote-Grütze-Torte: Diese Zutaten brauchen Sie

Portion: 1 Torte Vorbereitungszeit: 40 Min. Backzeit: 20 Minuten + 120 Minuten Kühlung Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Boden:

120 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

100 g Zucker

2 Eier, Größe M

120 g Butter, weich

Für die Creme:

400 g Schmand

100 g Zucker

400 g Sahne

2 Beutel Sofort-Gelatine

Für die Rote Grütze:

500 g Beeren, gemischt (alternativ: Tiefkühlware)

30 g Zucker

2 Päckchen Tortenguss, klar

50 ml Wasser

So backen Sie die einfache Rote-Grütze-Torte

Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor und fetten Sie eine 26er-Springform mit Butter, Margarine oder Backtrennmittel ein. Vermischen Sie dann in einer Schüssel das Mehl mit dem Backpulver und dem Zucker und geben Sie nach und nach die Butter und die Eier dazu. Schlagen Sie alles mit dem Schneebesen des Handrührgerätes zu einem luftigen Teig auf. Füllen Sie den Teig in die Springform, streichen Sie ihn glatt und backen Sie ihn etwa 20 Minuten. Lassen Sie ihn danach 10 Minuten auskühlen, bevor Sie den Boden aus der Springform lösen und ihn auf einem Kuchengitter oder dem Backofenrost auskühlen lassen. Für die Füllung verrühren Sie zunächst den Schmand gründlich mit dem Zucker. Schlagen Sie dann die Sahne steif und rühren Sie dabei die Sofortgelatine unter. Heben Sie die Sahne dann vorsichtig unter die Schmand-Zucker-Mischung. Setzen Sie dann den Ring der Springform wieder auf den Tortenboden und verteilen Sie die Creme darin. Stellen Sie das Ganze etwa 1 Stunde kalt, damit die Creme standfest wird. In der Zwischenzeit können Sie die Rote Grütze zubereiten. Kochen Sie dazu die Beerenmischung in einem Topf mit ein wenig Wasser auf. Rühren Sie dann den Tortenguss mit etwas Wasser glatt und kochen Sie die Beerenmischung damit auf. Lassen Sie das ganze ein bis zwei Minuten köcheln und anschließend abkühlen. Dann verteilen Sie die abgekühlte Rote Grütze auf der Torte und streichen alles glatt. Stellen Sie die Rote-Grütze-Torte noch einmal eine Stunde in den Kühlschrank und lösen Sie kurz vorm Servieren den Springformring.

Die Rote-Grütze-Torte ist ein frischer Genuss für die Kaffeetafel. Sie können das Rezept auch abwandeln, indem Sie statt Roter Grütze Blaubeeren oder Kirschen im eigenen Saft andicken und als Fruchtguss verwenden. Wenn Sie die Rote Grütze nicht selber kochen wollen, dürfen Sie auch eine fertige Variante verwenden und diese mit Gelatine binden. (ante)

