Frühling auf dem Teller: So gelingt eine Spargel-Bärlauch-Quiche

Von: Anja Auer

In einer saftigen Quiche können Sie Spargel einmal anders genießen als mit Sauce Hollandaise. Mit von der Partie ist in diesem Rezept ein anderer Frühlingsklassiker - der Bärlauch.

Die Spargelzeit ist gerade im vollen Gange. Und fast parallel dazu hat auch der Bärlauch, vielen besonders in verarbeiteter Form zu Bärlauchpesto bekannt, Saison. Warum also nicht einmal Spargel und Bärlauch die Möglichkeit geben, gemeinsam in einem Gericht eine tragende Rolle zu spielen?

Wo bekomme ich Bärlauch her?

Das hört sich jetzt komisch an, aber: Einfach mal einen Sonntagsspaziergang machen. Vielleicht nicht mitten in der Stadt sondern eher außerhalb. Dort sprießt der Bärlauch an Wald- und Wiesenrändern aus dem Boden. Wer ihn nicht gleich verarbeitet stellt die einzelnen Blätter zu einem Büschel zusammen und steckt sie zu einem Drittel ihrer Länge in ein mit Wasser gefülltes Glas. So bleibt der Bärlauch für etliche Tage frisch.

Aber Vorsicht: Sie dürfen Bärlauch nicht mit Maiglöckchen verwechseln, die Blätter der Pflanzen ähneln sich stark, jedoch sind alle Pflanzenteile des Maiglöckchens sehr stark giftig.

Grünen oder weißen Spargel für die Spargel-Bärlauch-Quiche wenden?

Beide Sorten! Denn das bringt ein wenig Farbe ins Spiel. Den weißen Spargel natürlich zuvor schälen. Und wer eine der beiden Sorten nicht mag: einfach weglassen.

Für Fleischliebhaber:

Natürlich können Fleischliebhaber auch angebratene Speckwürfel mit in die Auflaufform geben. Und so auf ihre Kosten kommen.

Spargel-Bärlauch-Quiche: Warm oder kalt? Hauptspeise oder Beilage?

Hier ist wirklich alles möglich. An heißen Frühlingstagen schmeckt eine kalte Spargel-Bärlauch-Quiche wunderbar als leichte Hauptspeise. Bei Grillabenden macht sie eine tolle Figur auf dem Beilagenbuffet.

Spargel-Bärlauch-Quiche - ein wahrer Genuss, nicht nur für Spargel-Fans. © Matthias Würfl

Rezept: Spargel-Bärlauch-Quiche – Zutaten

Portionen: 10 Vorbereitungszeit: 30 Minuten Zubereitungszeit: 50 Minuten

Zutaten für den Mürbteig:

250 g Mehl

125 g Butter

1 Ei

1 TL Salz

Zutaten für die Füllung:

3 Eier

200 g Saure Sahne

200 g Creme fraiche

1 EL Salz

1 TL Pfeffer

1/2 TL Muskat

200 g grüner Spargel

200 g weißer Spargel

1 Stange Lauch

1 EL Butter

100 g Bärlauch

Zum Einfetten der Form:

1 EL Butter

Spargel-Bärlauch-Quiche: Rezept

Und so wird's gemacht:

Aus Mehl, Butter, Ei und Salz einen Mürbteig erstellen, in Folie einwickeln und kalt stellen. Den Lauch in feine Ringe schneiden und in der Butter andünsten. Den Spargel putzen, dritteln und die Spitzen beiseite legen. Wasser in einen Topf geben, erhitzen und zuerst die Spargelenden 3 Minuten darin ziehen lassen, anschließend die Spargelspitzen zugeben und weitere 2 Minuten ziehen lassen. Während Lauch und Spargel abkühlen, die Eier schaumig rühren und Saure Sahne und Creme fraiche unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.



Den Parmesan reiben und den Bärlauch in feine Streifen schneiden. Lauch, Parmesan und Bärlauch in die Ei-Masse geben und vorsichtig unterheben. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und ausrollen. Den Teig in eine mit Butter gefettete Quiche-Form setzten (auch am Rand) und leicht andrücken. Die Spargel-Ei-Masse hineingießen und mit dem Spargel belegen. Bei 180 Grad zirka 50 Minuten backen.

Weitere Rezepte finden Sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Guten Appetit!