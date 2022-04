Italienischer Klassiker trifft Lieblingsgemüse: So machen Sie eine köstliche Spargel-Lasagne

Von: Maria Dirschauer

Die Spargelzeit hat offiziell gestartet, aber immer mit Sauce Hollandaise ist ja auch langweilig. Machen Sie stattdessen eine leckere Spargel-Lasagne.

Wenn die Spargelsaison losgeht, steht man regelmäßig vor der Entscheidung: Was für ein Rezept mit dem leckeren Gemüse soll ich kochen? Der Klassiker ist natürlich Spargel mit Sauce Hollandaise*, Kartoffeln und gegebenenfalls Schinken. Aber auch ein Risotto, eine One-Pot-Pasta oder eine Quiche* schmecken mit dem beliebten Frühjahrsgemüse hervorragend. Hier finden Sie noch eine neue Idee: Wie wäre es mal mit einer köstlichen vegetarischen Lasagne mit Spargel? Sie können ganz flexibel entscheiden, ob sie weißen oder grünen Spargel verwenden möchten oder sogar beides – ganz nach Ihrem Geschmack.

Für eine kleine Auflaufform (2-3 Portionen) benötigen Sie:

Spargel kochen leicht gemacht

