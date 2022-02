Schlemmen trotz Low-Carb-Ernährung: Backen Sie diese saftigen Zitronenschnitten

Von: Maria Dirschauer

Leckere Lemon Bars schmecken auch in der Low-Carb-Variante. © CSP Olyina/Imago

Wer sagt, dass man Zitronenkuchen nur im Sommer backen kann? Diese saftigen Zitronenschnitten schmecken auch im Winter und sind dank Low-Carb-Rezept ganz leicht.

Wer Zitronenkuchen mag, wird auch Lemon Bars, also Zitronenschnitten lieben: zitronig, saftig, in handliche Stücke geschnitten. Übrigens: Die Zitrone ist nicht nur bei Zitronenkuchen eine notwendige Zutat. Sie können mit Schalenabrieb oder Zesten auch andere Gebäcke verfeinern. Aber das Beste an diesem Rezept: Die Zitronenschnitten dürfen Sie sogar naschen, wenn Sie sich fürs neue Jahr eine gesündere Ernährung oder Low-Carb-Diät vorgenommen haben! Denn sie enthalten dank ausgetauschter Zutaten wenige Kohlenhydrate: raffinierter Zucker wird durch Xylit ersetzt, Butter durch Kokosöl und statt normalem Mehl nutzen wir Mandelmehl. Da kann man ohne schlechtes Gewissen zugreifen.

Low-Carb-Rezept für Zitronenschnitten: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: Für eine rechteckige Backform mit den Maßen 23 x 33 Zentimeter

Backzeit: 45 Minuten

Kühlzeit: mind. 1 Stunde

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Boden:

2 Eier

180 g Mandelmehl

1/2 TL Zimt

75 g Xylit-Zucker

55 g Kokosöl

1/4 TL Salz

1/2 TL Backpulver

Für die Füllung:

750 g Frischkäse

3 Eier

225 g Xylit-Zucker

Schalenabrieb von 1 Bio-Zitrone – so geht‘s ganz leicht

3 EL Zitronensaft

So backen Sie leichte Low-Carb-Zitronenschnitten

Zuerst fetten Sie die Backform ein und heizen den Backofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vor. Verrühren Sie die Zutaten für den Boden in einer Schüssel zu einem homogenen Teig. Geben Sie den in die Backform und drücken Sie ihn fest am Boden an. Für die Füllung rühren Sie den Frischkäse mit einem Handmixer cremig. Dann rühren Sie nacheinander die Eier unter. Geben Sie auch die restlichen Zutaten hinzu und verrühren Sie alles zu einer cremigen Masse. Streichen Sie die Zitronen-Frischkäse-Füllung auf dem Boden glatt und backen Sie den Zitronenkuchen im Backofen für ca. 45 Minuten. Dann holen Sie ihn heraus, lassen ihn abkühlen und stellen ihn mindestens eine Stunde im Kühlschrank kalt. Zum Servieren schneiden Sie den Kuchen in Schnitten. Fertig sind die Low-Carb-Zitronenschnitten!

Wenn Sie möchten, können Sie die fertigen Lemon Bars auch noch mit Zitronenzesten dekorieren. Guten Appetit! (mad)