„Hi, ich bin Jo und backe Brot“ – Leckeres Rezept für Zwiebel-Kartoffel-Foccaccia von TikTok-Star

Von: Anna Heyers

TikTok-Star Jo Semola verrät auf seinen Social-Media-Kanälen die besten Rezepte rund um Brot und Co. und beantwortet gärende Fragen. Eines seiner Lieblings-Rezepte ist die ZKT-Focaccia.

Gerade in den letzten Jahren haben viele Menschen Brot zu Hause gebacken und damit ein neues Hobby entdeckt. Schließlich schmeckt in vielen Fällen frisch gebackenes Brot einfach unschlagbar und um ein Vielfaches besser, als aus der Plastikverpackung im Supermarkt. Auf Rezept-Suche im Internet ist wohl so mancher der angehenden Bäcker auf das Profil von Jo Semola gestoßen.

Jo stammt eigentlich aus Süddeutschland, lebt inzwischen in Köln und hat in den letzten Jahren eine für ihn sehr wichtige Entscheidung getroffen. Er machte Schluss mit seiner Festanstellung, der er unter anderem einen Burnout zu verdanken hatte, und widmete sich seiner Leidenschaft: dem Brot.

Warum ausgerechnet Brot? Diese Idee verdankt Jo im Grunde seiner Frau. Zusammen haben sie den Traum auszuwandern, aber die Bedingung dafür war, dass Jo lernt, wie man Brot backt. Und zwar gutes. „Mit dieser Motivation habe ich mich auf eine der wundervollsten Reisen meines Lebens begeben. Ich hab versucht und bin gescheitert, habe ausprobiert, nachgebacken, verbessert und verfeinert“, schreibt Jo auf seiner Homepage.

„Hi, ich bin Jo und backe Brot“ – TikTok-Star begeistert Tausende Follower

Auf seiner Homepage schreibt er weiter: „Irgendwann entschied ich mich dann dazu, meinen Prozess in Videos festzuhalten, die erstaunlich schnell zum Erfolg wurden.“ Und zu was für einem: Allein auf Instagram hat er mehr als 266.000 Follower, auf TikTok fast 740.000. Seine Rezepte, die er auch im Food-Netzwerk Starcook teilt, sind easy, gut erklärt und schnell nachgemacht. Jo zeigt deutlich, dass es für gutes Brot nicht zwingend viele Zutaten oder High-End-Equipment braucht: Mehl, Hefe und Wasser, dazu Olivenöl und Salz. Ebenfalls wichtig: Geduld, denn gutes Brot ist zwar schnell geknetet, braucht zum Gehen jedoch Zeit und Ruhe.

Ob Bagel, das einfachste Brot der Welt oder Laugenbrötchen – auf den Profilen von Jo finden Brotbäcker jede Menge Inspiration. Und die Videos gefallen: Kommentare wie „Ich liebe dich 🥰🥰 vielen Dank für das Rezept … Danke 🙏“ oder „Gestern nachgemacht! Saugut😊👍“ finden sich fast unter jedem Clip. Eines seiner erfolgreichsten Rezepte ist das Zwiebel-Kartoffel-Foccaccia mit Cherrytomaten – super saftig und noch dazu ein echter Eyecatcher.

Rezept für Zwiebel-Kartoffel-Foccaccia mit Cherrytomaten

Die folgenden Mengen reichen für ein Blech Focaccia.

Zutaten für den Hauptteig:

600 g Weizenmehl Tipo 00 (Spezialmehl für Pizza, alternativ geht auch Typ 405)

130 g Weizenvollkornmehl

570 g Wasser

50 g Wasser

7 g Hefe

21 g Salz

30 g Olivenöl

Zutaten für den Belag:

1 St. Kartoffel (Stück)

1 St. Zwiebel, klein

100 g Cherry Tomaten

1 Pr. Fleur de Sel (alternativ grobes Meersalz)

Jo Semola hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist nun „Brotfluencer“ und Social-Media-Star. © josemola.de

Zubereitung der Zwiebel-Kartoffel-Foccaccia mit Cherrytomaten

Das Wasser (nur 570 g) mit dem Mehl auf langsamer Stufe 5-6 Minuten verkneten. Geschwindigkeit erhöhen, die Hefe zugeben und anschließend erst das Olivenöl und dann das zurückgehaltene Wasser (50 g) langsam in den laufenden Kneter eintröpfeln. Dieser Schritt dauert ca. 8-10 Minuten. Salz zugeben und weitere 2-3 Minuten einkneten. Den Teig abgedeckt für sieben Stunden bei Raumtemperatur (um 22 Grad) reifen lassen. In den ersten 1,5 Stunden dreimal dehnen & falten. Backblech mit Backpapier auslegen, ölen und Teig hineingeben. Leicht an und in die Ecken drücken. Den Backofen auf 250 °C vorheizen (ca. 30 Minuten lang). Focaccia ein weiteres Mal mit Olivenöl massieren und mit den (gehobelten) Kartoffeln, Zwiebeln und ganzen Tomaten belegen. Bei 250 °C (ohne Dampf) für 25-30 Minuten backen und anschließend mit Fleur de Sel/Meersalz bestreuen.

Brot zu backen funktioniert übrigens auch ohne Mehl oder Öl, mit Quark und Haferflocken oder mit einem selbstgemachten Sauerteig.