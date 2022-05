Zutaten für die Bruschetta in drei Varianten

Ein Bruschetta Rezept – drei köstliche Varianten

Von: Anja Auer

Es gibt wohl wenig Kulinarisches, was so vielseitig einsetzbar ist wie Bruschetta – eine von vielen Antipasti-Varianten aus der italienischen Küche.

In seiner ursprünglichen Form ist eine Bruschetta lediglich eine angeröstete Baguette-Scheibe mit etwas Olivenöl darüber geträufelt. Doch es haben sich viele Abwandlungen über die Jahre hinweg entwickelt.

So kennt jeder von den Besuchen in seiner Lieblings-Pizzeria bestimmt die Bruschetta-Variante mit klein gehackten Tomaten, Basilikum und den darüber verteilten Käse-Flocken. Doch Bruschetta eignen sich nicht nur als Antipasti, also als Vorspeisen. Aus diesem Grund werden in diesem Rezept – neben der Vorspeisen-Variante – auch noch zwei weitere "Platzierungsmöglichkeiten" auf der abendlichen Speisekarte vorgestellt.

Zugrunde liegt allen drei Versionen das Angrillen des Baguettes, gefolgt vom Einreiben mit Knoblauch, dem Beträufeln mit Olivenöl und dem Platzieren von klein gehackten Tomaten – und dann kann es auch schon losgehen:

Die Antipasti-Variante ist diejenige die als Appetitanreger fungiert. Mit kross heraus gebratenen Speckwürfeln und klein gehacktem Rucola. Achtung: Pfeffern ist erlaubt (wobei der Rucola, je nach Art, auch schon ein wenig Schärfe reinbringt). Aber beim Salzen unbedingt aufpassen, meist reicht schon der Salzgehalt vom Speck aus. Die Beilagen-Variante: Mozzarella-Flocken und Basilikum. Das passt zu sehr vielen Gerichten, besonders Fisch oder auch vegetarischen Gerichten. Der Late-Night-Snack: Jeder weiß und kennt es, wenn im Freundeskreis ein wenig länger in den Freitagabend hinein gefeiert wird. Und der Hunger sich wieder bemerkbar macht. Hier bietet sich doch eine schnelle und leicht salzige Variante an: einfach nur ein paar Sardellen-Filets über die „Grundversion“ der Bruschetta legen und fertig ist diese herzhafte Version.

So gelingen die Bruschetta in drei Varianten

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Kochzeit: 10 Minuten

Wartezeit: keine

Zutaten für die Bruschetta in drei Varianten

4 große Tomaten

1 Stange Baguette

5 Knoblauchzehen

100 ml Olivenöl

1 Bund Rucola

1 Bund Basilikum

1 Kugel Mozzarella

10 Sardellen in Öl

100 g gewürfelten Speck

1 TL Meersalz

1 TL gemahlenen Pfeffer

5 EL Balsamico

Bruschetta in drei Varianten: Zubereitung

Vorbereitung

Tomaten klein schneiden und die Knoblauchzehen schälen. Basilikum und Rucola fein hacken. Den Mozzarella in kleine Würfel schneiden Den gewürfelten Speck in einer Pfanne auslassen und knusprig braten. Das Baguette in Scheiben schneiden und von beiden Seiten anrösten. Entweder auf dem Grill oder im Backofen. Die gerösteten Baguette-Scheiben mit etwas Knoblauch einreiben, mit Olivenöl beträufeln und die Tomatenstücke daraufsetzten.

Die Vorspeisen-Variante

Einen Teil der Bruschetta mit Speckwürfel und Rucola garnieren und mit Balsamico beträufeln und mit etwas Pfeffer würzen.

Die Beilagen-Variante

Einen weiteren Teil der Bruschetta mit Mozzarella-Würfel und Basilikum belegen, ein paar Spritzer Balsamico darüber geben und mit Meersalz und Pfeffer würzen.

Den Late-Night-Snack

Die restlichen Bruschetta mit Sardellen belegen und ebenfalls etwas Balsamico darüber träufeln.

Das Rezept für Bruschetta in drei Varianten im Video

