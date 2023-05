Männer on tour – drei schnelle Rezepte für die Vatertagsrunde

Von: Ines Alms

Teilen

Wer eine Vatertags-Wanderung plant, will auch kulinarisch versorgt sein. Die Rezepte hierfür sollten folgende Kriterien erfüllen: Schnell, einfach, Sattmacher. Wir hätten da Ideen.

So ein Vatertag kann ganz schön lang sein, vor allem wenn man schon morgens startet, dann der Marsch, am besten mit einem Bollerwagen, und all das zu transportierende Bier. Das macht hungrig. Und auf einen nüchternen Magen sollte Alkohol auch nicht treffen. Beste Gründe, sich vorausschauend mit Essen zu versorgen. Wenigstens drei Mahlzeiten sollten es schon sein: ein ordentliches Frühstück, ein Sattmacher-Snack für unterwegs und etwas zum Grillen – auf dem Reise-Rost oder am Ziel angekommen. Mit diesen drei Rezepten ist jedermann gut gewappnet.

1. Cheese-Frittata

Eine Frittata mit Käse und nach Belieben ein paar Gemüsewürfeln macht lange satt und schmeckt auch kalt. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Die Hauptzutat von Frittata sind Eier. Eiweiß hält als Frühstücks-Grundlage und Sattmacher lange vor, außerdem ist diese Omelett-Alternative auch perfekt zum Mitnehmen und kalt essen geeignet, wenn Mann möglichst schnell aus dem Haus möchte.

Für 2 Personen benötigen Sie folgende Zutaten:

4 Eier

2 EL Milch

Salz und Pfeffer

1 EL Olivenöl

40 g geriebenen Käse, Feta oder Ricotta

Nach Belieben bis zu 200 g vorgegarte Kartoffeln, Gemüse, Nudeln oder Wurst

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Für die Zubereitung die Eier und Milch in einer großen Schüssel verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Käse und nach Belieben Gemüse, Nudeln oder Wurst unterrühren.

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Eiermasse dazugeben und bei mittlerer Hitze zugedeckt etwa zehn Minuten braten. Sobald sich der Rand von selbst von der Pfanne löst und die Oberfläche gestockt ist, die Frittata vorsichtig auf einen Teller stürzen, zurück in die Pfanne gleiten lassen und die zweite Seite kurz anbraten.

2. Power-Stulle mit Hummus und Thunfisch

Die Kichererbsen im Hummus und Thunfisch machen ordentlich satt, mit Brotscheiben kann man sie gut festhalten. Vorsicht, bei diesem Snack könnten die anderen neidisch werden ...

Für 2 Brote benötigen Sie folgende Zutaten:

4 EL Hummus (aus dem Glas)

1/2 Knoblauchzehe

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

Salz, Pfeffer

4 Scheiben Brot

2 Handvoll Baby-Spinat

100 g Thunfisch aus der Dose (im eigenen Saft)

1/2 EL Olivenöl

Für die Zubereitung Hummus mit durchgepresstem Knoblauch, Kreuzkümmel und Paprikapulver verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Brotscheiben mit dem Hummus bestreichen. Zwei Brotscheiben mit gewaschenem Spinat und gut abgetropftem Thunfisch belegen. Mit Olivenöl beträufeln. Die restlichen Brotscheiben darüberklappen und leicht andrücken. Gut verpacken.

An diesen Merkmalen erkennen Sie guten Döner Fotostrecke ansehen

3. Burger vom Grill mit Ananas und Speck

Ananas im Burger? Geht gut. Wem das zu experimentell ist, der lässt sie einfach weg. Wenn unterwegs der Grill ausgepackt wird, sollten die Hackfleisch-Pattys schon fertig vorbereitet werden.

Für 2 Portionen benötigen Sie folgende Zutaten:

240 g Rinder-Hackfleisch

4 EL Barbecue- oder Teriyaki-Soße

Je 1 TL Salz und Pfeffer

2 Scheiben Ananas (frisch oder aus der Dose)

4 Scheiben Speck

2 Burgerbrötchen

Nach Belieben 1 Handvoll Salatblätter

Für die Zubereitung das Hackfleisch mit der Barbecue-Soße, dem Salz und dem Pfeffer verkneten und daraus zwei Burger formen. Jeweils eine Scheibe Ananas darauflegen und kreuzweise je zwei Speckscheiben herumwickeln, sodass die Ananas etwas Halt hat.

Die Pattys auf dem vorgeheizten Grill auf jeder Seite etwa vier Minuten grillen. Zwischen ein Burgerbrötchen legen, nach Belieben noch ein paar Salatblätter und Barbecue-Soße hinzufügen und schlemmen.