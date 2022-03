Lust auf Schokoladenkuchen? Bei diesem Low-Carb-Rezept werden Sie nichts vermissen

Von: Maria Dirschauer

Schokokuchen trotz Abnehmvorhaben? Das geht, wenn man ein paar Zutaten clever austauscht. So steht dem Genuss nichts im Weg!

Ob zum Jahresbeginn als guter Vorsatz oder weil man ein paar Kilo abnehmen will: die Low-Carb-Ernährung hat viele Fans, da man mit ihr relativ einfach kohlenhydratärmer und – wenn man auf Zucker und Weizenmehl verzichtet – gesünder leben kann. Gerade Schleckermäulern stellt sich dann die Frage: Was ist mit Süßem? Keine Sorge, auch Kuchen, Kekse und Co. sind bei Low Carb erlaubt. Man muss nur wissen, wie man clever ein paar Zutaten austauschen kann. Statt dem „bösen“, raffinierten Zucker kommt also zum Beispiel Xylit oder Erythrit zum Einsatz. Weißmehl wird durch Mandel- oder anderes Nussmehl ersetzt. Und die beste Nachricht: Schokolade ist weiterhin erlaubt! Allerdings sollten Sie Zartbitter-Schokolade verwenden mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil. Die enthält nämlich im Vergleich zu anderen Schokosorten kaum Zucker. Dem Genuss von diesem Low-Carb-Schokokuchen steht also nichts im Weg!

Auch lecker: 3-Minuten-Rezept für einen lecker-saftigen Zitronen-Joghurtkuchen.

Mmh, Schokokuchen. Der schmeckt sogar bei einer Low-Carb-Diät. © Dar1930/Imago

Low-Carb-Schokokuchen: Zutaten für kohlenhydratarmen Kuchen

Portionen: für 1 Gugelhupfform oder andere runde Formen

Backzeit: 50 Minuten

Schwierigkeitsstufe: einfach

180 g Butter (Zimmertemperatur) + etwas mehr für die Form

200 g gemahlene Mandeln + etwas mehr für die Form

200 g Zartbitterschokolade

200 g Erythrit

6 Eier

1 Prise Salz

200 g gemahlene Haselnüsse

2 TL Backpulver

1/2 TL Zimt

4 EL Milch

100 g Schokotropfen (Zartbitter) – gibt es u.a. auf Amazon (werblicher Link)

1 Packung dunkler Schokoladenguss

Backen Sie auch: Süßes Franziskusbrot – der köstliche Kettenbrief aus Rom.

So backen Sie den Low-Carb-Schokokuchen

Fetten Sie die Backform mit Butter ein und streuen Sie sie mit den gemahlenen Mandeln aus. So bleibt der Teig beim Herausholen später nicht kleben. Brechen Sie die Schokolade in Stücke und schmelzen Sie diese zusammen mit 50 g Butter in einem kleinen Topf auf dem Herd. Rühren Sie das Erythrit mit der restlichen Butter in einer Schüssel mithilfe eines Handrührgeräts schaumig. Trennen Sie drei Eier und schlagen Sie drei Eiweiß mit einer Prise Salz zu steifem Eischnee. Rühren Sie die Eigelbe sowie die weiteren drei Eier unter die schaumig geschlagene Butter und schlagen Sie alles cremig. Heizen Sie den Ofen auf 160 °C Umluft vor. Rühren Sie Haselnüsse, Mandeln, Backpulver und Zimt unter die Buttermasse. Dann rühren Sie auch die geschmolzene Schokolade, Milch und die Schokotropfen ein und heben vorsichtig den Eischnee unter. Gießen Sie den Kuchenteig in die vorbereitete Form und backen Sie den Schokokuchen im unteren Drittel im Ofen für 25-30 Minuten. Dann ändern Sie die Einstellung von Umluft auf Ober-/Unterhitze und backen ihn für weitere 25 Minuten. Machen Sie gegen Ende der Backzeit die Stäbchenprobe. Holen Sie die Kuchenform aus dem Ofen, lassen Sie den Kuchen ca. 10 Minuten in der Form abkühlen, dann lösen Sie ihn heraus und lassen ihn auf einem Kuchengitter abkühlen. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, erwärmen Sie noch den Schokoguss und verteilen ihn auf dem Kuchen. Danach trocknen lassen und schon kann serviert werden.

Viel Vergnügen beim Schlemmen. (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

