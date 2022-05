Rhabarberkuchen mit Eierlikör: Genießen Sie diesen saftigen Kuchen mit Schuss am besten mit Gästen

Von: Anne Tessin

Rhabarberkuchen mit Eierlikör © BEW Authors/Imago

Trockener Kuchen ist Ihnen ein Graus? Bei Ihnen muss Kuchen saftig sein, am besten auch nach ein paar Tagen? Dann probieren Sie diesen Rhabarberkuchen mit Eierlikör.

Rhabarberkuchen läutet den Sommer ein und kommt in unzähligen Varianten – Rhabarberkuchen mit Streuseln, mit Baiserhaube, in der schnellen Rhabarbercrumble-Version... Wer will, kann sich und seine Gäste jede Woche mit einem neuen Rhabarberkuchen verwöhnen. Heute haben wir ein Rezept „mit Schwips“ für Sie. Diesen Rhabarberkuchen mit Eierlikör haben Sie schnell und einfach zusammengerührt und im Ofen. Die Zutaten sind sehr übersichtlich und viele davon haben Sie eh im Vorrat. Machen Sie sich also an die Arbeit.

Rhabarberkuchen mit Eierlikör: Diese Zutaten brauchen Sie für das leckere Rhabarberrezept

300 g Rhabarber

125 g Butter, Zimmertemperatur

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

100 ml Milch

100 ml Eierlikör, gekauft oder selbst gemacht

225 g Mehl

50 g Stärke

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

Backen Sie heute Rhabarberkuchen mit Eierlikör: Zubereitung

Heizen Sie Ihren Backofen erst einmal auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor und bereiten Sie eine 26er-Springform für den Teig vor, indem Sie sie einfetten. Dafür eigenen sich Butter, Margarine oder ein spezielles Backtrennmittel.

Waschen Sie den Rhabarber und putzen Sie ihn wie in dieser Anleitung beschrieben. Entfernen Sie dann die Enden und Blätter und schneiden Sie den Rhabarber in mundgerechte Stücke, etwa 1 bis 2 Zentimeter breit.

Mischen Sie das Mehl mit der Stärke, dem Backpulver und dem Salz.

Schlagen Sie die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker mit dem Handrührgerät und dem Schneebesenaufsatz auf höchster Stufe auf, bis sie schaumig ist und eine weiße Farbe hat.

Rühren Sie dann nach und nach einzeln die Eier unter – lassen Sie sich Zeit dabei – und schließlich auch noch die Milch und den Eierlikör.

Hat sich alles zu einer homogenen Masse verbunden, heben Sie die Mehlmischung vorsichtig unter den Teig und verteilen ihn in der Springform. Rühren Sie den Teig nicht zu lange, es dürfen ruhig noch ein paar Mehlklümpchen zu sehen sein.

Streichen Sie den Rührteig glatt und verteilen Sie dann die Rhabarberstücke gleichmäßig darauf.

Backen Sie den Rhabarberkuchen mit Eierlikör dann je nach Ofenleistung etwa 45 Minuten. Machen Sie zum Schluss die Stäbchenprobe.

Durch den Eierlikör und den Rhabarber wird dieser Kuchen herrlich saftig – auch noch nach ein bis zwei Tagen. Lassen Sie ihn sich schmecken! Wenn Kinder oder Schwangere mitessen, können Sie übrigens auch alkoholfreien Eierlikör benutzen. So machen Sie ihn selbst. (ante)