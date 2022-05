Blitzschneller Rhabarberkuchen – so fix im Ofen und unwiderstehlich lecker und saftig

Von: Anne Tessin

Rhabarber läutet den Frühsommer ein. Das süß-säuerliche Gemüse macht sich toll als Saft, Kompott und natürlich als Kuchen. Dieses Rezept geht besonders schnell.

Mitte April ist sie wieder gestartet, die Rhabarbersaison und bis zum Johannistag am 23. Juni werden wieder jede Menge des säuerlich-fruchtigen Gemüses geerntet. Da haben Sie also noch viel Zeit, köstliche Rhabarber-Rezepte auszuprobieren – vom Kompott über Sirup bis hin zu Kuchen. Ganz oben auf der Liste sollte dabei dieser blitzschnelle Rhabarberkuchen stehen, da er verführerisch schmeckt und unglaublich einfach zu backen ist. Probieren Sie ihn also am besten bald aus und machen Sie sich auf eine Geschmacksexplosion gefasst.

Diesen Rhabarberkuchen werden Sie sicher öfter backen. © CSP_monkeybusiness/Imago

Rhabarberkuchen: Diese Zutaten brauchen Sie für Rhabarbercrumble

Für die Füllung:

400 g Rhabarber, geputzt

30 g brauner Zucker (alternativ: weißer Zucker)

10 g Speisestärke (alternativ: Vanille-Puddingpulver)

Für die Streusel:

100 g Butter, kalt in kleinen Stücken

80 g Zucker, halb braun, halb weiß

150 g Mehl (Type 405)

1 Prise Salz

Rezept für Rhabarbercrumble: So schnell ist der einfache Rhabarberkuchen im Ofen

Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Putzen Sie den Rhabarber für den Rhabarberkuchen und schneiden Sie ihn in mundgerechte Stücke. Vermischen Sie diese dann mit dem Zucker und der Speisestärke und füllen Sie alles in eine Auflaufform. Verarbeiten Sie nun alle Streuselzutaten mit dem Handrührgerät mit Knethakenaufsatz und verarbeiten Sie diesen dann mit den Händen direkt über dem Rhabarber-Gemisch zu Streuseln. Schieben Sie die Auflaufform in den Ofen und backen Sie Ihren Rhabarbercrumble 30 bis 35 Minuten, bis die Streusel goldbraun und knusprig sind.

Tipp: Sie können mit diesem Crumble-Rezept auch viele anderen Obstsorten schnell und lecker zu Kuchen verarbeiten oder auch Tiefkühlobst verbrauchen.

Der Rhabarbercrumble schmeckt besonders gut, wenn er frisch aus dem Ofen kommt und noch warm ist. Servieren Sie ihn dann mit einer Kugel Vanilleeis oder Sahne. Aber auch kalt ist dieser blitzschnelle Rhabarberkuchen richtig lecker. (ante)