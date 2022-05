Dieser schnelle Rhabarber-Schmand-Kuchen gelingt immer und schmeckt himmlisch

Kuchen hat generell die Gabe, glücklich zu machen. Dieser Rhabarber-Schmand-Kuchen ist da keine Ausnahme und dazu auch noch leicht zu backen. Probieren Sie's aus.

Rhabarber hat noch Saison und eignet sich für viele Rezepte.

Ein Klassiker ist Rhabarberkuchen, der in diesem Rezept mit einer Schmandhaube daherkommt.

Der Rhabarber-Schmand-Kuchen ist schnell und leicht gebacken.

Die alljährliche Rhabarberernte beginnt ab Mitte April und wird traditionell am Johannistag beendet, also am 24. Juni. Bis dahin haben Sie also noch Zeit, jede Menge leckerer Rezepte mit dem säuerlich-fruchtigen Gemüse auszuprobieren - von Kompott über Sirup bis hin zu Kuchen. Ganz oben auf der Liste sollte dabei dieser Rhabarber-Schmand-Kuchen stehen, da er einfach himmlisch schmeckt und ganz einfach zu backen ist. Probieren Sie ihn also am besten bald aus. Wie Sie Rhabarber-Sirup Schritt für Schritt selbst herstellen, erklärt 24garten.de.

Rhabarber-Schmand-Kuchen: Diese Zutaten brauchen Sie für das Rezept

Für den Boden:

150 g Mehl

100 g Butter

50 g Zucker

1 Ei

Für den Belag:

600 g Rhabarber

3 Becher Schmand

4 Eier

100 g Zucker

1 Päckchen Puddingpulver

So backen Sie den Rhabarber-Schmand-Kuchen

Heizen Sie Ihren Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor und fetten Sie die Springform (26-cm-Durchmesser) sorgfältig ein. Mischen Sie nun das Mehl mit dem Zucker und verkneten sie alles mit dem Ei und der Butter zum Teig für den Boden. Das fällt Ihnen leichter, wenn Sie die Butter vorher in kleine Stückchen schneiden. Formen Sie den Teig zu einer Kugel, umwickeln Sie diese mit Klarsichtfolie, damit er nicht austrocknet und stellen Sie den Teig etwa 30 Minuten im Kühlschrank kalt. Waschen Sie den Rhabarber gründlich ab, schneiden Sie die angetrockneten Enden ab und ziehen Sie die holzigen Fäden ab. Nun können Sie den Rhabarber in etwa 2 cm große Stückchen schneiden. Für die Füllung rühren Sie den Schmand mit den Eiern, dem Zucker und dem Puddingpulver glatt. Passen Sie auf, das sich keine Klümpchen bilden. Nehmen Sie den Teig aus dem Kühlschrank und drücken Sie ihn in der Springform glatt. Wichtig: Bilden Sie dabei rundherum einen kleinen Rand. Nun verteilen Sie erst die Rhabarberstückchen auf dem Boden und dann die Schmandmischung. Backen Sie den Rhabarber-Schmand-Kuchen dann etwa 50 Minuten im Ofen.

Tipp: Bräunt der Schmandguss zu schnell, können Sie den Kuchen mit Alufolie abdecken und so den Guss etwas vor der direkten Hitze schützen.

Lassen Sie den Kuchen vor dem Servieren gut auskühlen, damit sich die Stücke leichter schneiden lassen. Und dann? Genießen! (ante)