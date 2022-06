Dieser Rhabarberkuchen wird besonders saftig – mit Quarkcreme und Streuseln

Von: Anne Tessin

Teilen

Einfach zu backen und trotzdem richtig lecker: Rhabarberkuchen mit Quarkcreme und Streuseln © Helma Spona/Imago

Die Rhabarbersaison ist in vollem Lauf und die leckeren Stangen müssen verarbeitet werden. Damit dieser Rhabarberkuchen besonders saftig wird, haben wir ein paar Tipps.

Zucchinischwemme, Salatflut & Co. – Erntezeit heißt Überfluss. Auch beim Rhabarber fällt viel Ernte an, die nicht verkommen darf. Gut, dass wir jede Menge Rhabarberrezepte haben, die Sie ausprobieren können. Bei diesem einfachen Rhabarberkuchen mit Quarkcreme und Streuseln haben wir dazu noch ein paar wertvolle Tipps für Sie, damit er besonders saftig und locker wird. So gelingt das Rezept auch Backanfängern.

Rhabarberkuchen mit Quarkcreme: Die Zutaten

Portionen: 1 Kuchen Arbeitszeit: 20 Minuten Backzeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad einfach

Für den Rührteig:

200 g Butter

160 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier

250 g Mehl

1 Pck. Backpulver

Für die Quarkcreme:

500 g Magerquark

300 g Sahne

1,5 Pck. Puddingpulver Sahne

75 g Zucker

1 TL Vanillezucker

1,25 kg Rhabarber

Für die Streusel:

250 g Mehl

125 g Zucker

150 g Butter

So backen Sie den Rhabarberkuchen mit Quarkcreme und Streuseln

Ofen auf 200 Ober-/Unterhitze vorheizen. Fettpfanne (bzw. Backblech mit hohem Rand) mit Backpapier (oder einer dieser Alternativen) auslegen. Den Rhabarber nach dieser Anleitung waschen, putzen und in ca. 1 bis 2 cm lange Stücke schneiden. Für den Rührteig Butter, Zucker und Salz mit dem Handrührgerät (werblicher Link) schaumig rühren, bis es weißlich wird. Die Eier nach und nach zugeben und jeweils sorgfältig unterrühren. Tipp: Nehmen Sie sich dafür pro Ei ruhig eine Minute Zeit. Mehl und Backpulver mischen, zu den feuchten Zutaten geben. Tipp: nur ganz kurz verrühren. So wird der Kuchen schön locker. Den Teig gleichmäßig auf dem Backblech verstreichen. Alle Zutaten für die Quarkcreme in eine Schüssel geben und mit dem Handrührgerät vermengen. Dann auf dem Rührteig verteilen und glattstreichen. Danach nur noch die Rhabarberstücke darauf verteilen. Alle Zutaten für die Streusel mit dem Handrührgerät vermengen und dann mit den Fingern über dem Kuchen zu Streuseln zerreiben. Tipp: Mischen Sie kernige Haferflocken dazu, wenn Sie knusprige Streusel lieben. Den Kuchen je nach Ofenleistung etwa 45 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun sind.

Mit unseren Tipps wird der Kuchen besonders saftig und locker, ohne dass Sie spezielle Zutaten oder Küchengeräte brauchen. Probieren Sie es aus! (ante) Artikel enthält Affiliate-Links.