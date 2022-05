Diese Rhabarber-Pudding-Tarte macht richtig viel her – verraten Sie nicht, wie einfach sie gebacken ist

Von: Anne Tessin

Köstliche Rhabarber-Pudding-Tarte aus ganz wenig Zutaten – so einfach können Sie sie backen. © Miroslaw Baryga/Imago

Gerade wollen viele Rhabarberstangen verarbeitet werden. Besonders lecker und einfach geht das mit dieser beeindruckenden Rhabarber-Pudding-Tarte. Sie ist so schnell gebacken.

In der Erntezeit fällt viel Obst oder Gemüse gleichzeitig an, das verarbeitet werden will. Rhabarberrezepte gibt es glücklicherweise in ähnlich großem Überfluss, sodass Sie jede Menge ausprobieren können. Zum Beispiel diese Rhabarber-Pudding-Tarte, die viele leichter gebacken ist, als es aussieht. Das Rezept ist auch für Backneulinge ganz einfach zu meistern.

Rezept für Rhabarber-Pudding-Tarte: Die Zutaten

Für den Pudding:

1 Pck. Puddingpulver Vanille

250 ml Milch

250 ml Sahne

40 g Zucker

Für den Boden:

230 g Mehl

1 Prise Salz

80 g Zucker

150 g weiche Butter

Für die Füllung:

300 g Rhabarber, geputzt

2 EL Zucker

2 EL Wasser

So backen Sie die Rhabarber-Pudding-Tarte im Handumdrehen

Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Bereiten Sie den Pudding nach Packungsanleitung zu und stellen Sie ihn zur Seite, damit er ein wenig abkühlen kann. Bedecken Sie ihn mit Frischhaltefolie, damit er keine Haut bildet. Für den Boden der Tarte verarbeiten Sie das Mehl, das Salz, den Zucker und die Butter rasche zu einem glatten Teig. Fetten Sie die Tarteform (werblicher Link) ein, mit Butter, Margarine oder einem speziellen Backtrennmittel, und verteilen Sie den Teig darin. Ziehen Sie ihn am Rand ein wenig hoch und stechen Sie den Boden mit der Gabel ein. Danach decken Sie die Form mit Frischhaltefolie ab und stellen Sie sie etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. Schneiden Sie den geputzten Rhabarber in etwa 1 cm lange Stücke und dünsten Sie ihn mit Wasser und Zucker etwa drei Minuten in einem Topf oder einer Pfanne. Lassen Sie den Rhabarber etwas abkühlen. Verteilen Sie den vorbereiteten Pudding auf dem Tarteboden und belegen Sie ihn dann mit den Rhabarberwürfeln. Schieben Sie die Rhabarber-Pudding-Tarte dann in den Ofen und backen Sie sie je nach Ofenleistung 30 oder 35 Minuten, bis sie goldbraun gebacken ist. Holen Sie sie aus dem Ofen und lassen Sie sie abkühlen.

Bestreuen Sie die Tarte vor dem Servieren mit etwas Puderzucker und reichen Sie frische Sahne dazu. Viel Spaß beim Genießen! (ante) Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.