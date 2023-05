Rhabarberschalen nicht wegwerfen, sondern lieber Sirup daraus herstellen

Von: Sandra Keck

Beim Backen des nächsten Rhabarberkuchens sollten die Schalen unbedingt aufbewahrt werden. Daraus lässt sich ein vielseitiger Rhabarbersirup herstellen.

Rhabarber, dieser farbenfrohe Frühlingsbote, hat nicht nur einen Platz in Rhabarber-Baiser-Kuchen und Desserts, wie einem Erdbeer-Rhabarber-Crumble, verdient, sondern auch in unseren Gläsern! Mit einem selbstgemachten Rhabarbersirup kann man leckere alkoholische und antialkoholische Sommerdrinks herstellen und sich erfrischen. Dafür braucht man nur drei Zutaten und das Beste: Man kann die vom Kuchen übriggebliebenen Rhabarberschalen, die sonst auf dem Kompost landen, verwenden.

Für einen leckeren Rhabarbersirup braucht man nur drei Zutaten:

1 kg Rhabarberschalen und -abschnitte

200 g Zucker

3 EL Zitronensaft

So einfach wird der süße Rhabarbersirup zubereitet:

Rhabarberschalen und -abschnitte mit dem Zucker in einem Topf vermengen und zugedeckt mindestens 1 Stunde ziehen lassen. Zugedeckt aufkochen lassen, Hitze reduzieren und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Durch ein feines Sieb in einen zweiten Topf gießen. Flüssigkeit mit Zitronensaft abschmecken und zu einem Sirup einköcheln lassen. In sterile Flaschen oder Schraubgläser abfüllen und im Kühlschrank lagern.

Für alle, die sich jetzt panisch fragen, wie viel Rhabarberkuchen man für 1 kg Schalen backen muss, der kann beruhigt aufatmen. Denn Rhabarberschalen lassen sich super einfrieren und damit sammeln. So kann man sich in der kurzen Rhabarbersaison nach und nach an Leckereien erfreuen und die Saison durch einen selbstgemachten Sirup dann verlängern. So einfach und lecker kann Resteverwertung sein!

Rezeptideen mit selbstgemachtem Rhabarbersirup

Der Vorteil eines Sirups liegt auf der Hand, denn er ist nicht nur vielfältig einsetzbar, sondern auch frei dosierbar. D. h. nie wieder viel zu süße Limonaden! Das Rhabarbersirup eignet sich aber nicht nur für Getränke, sondern auch als Topping für Eiscreme, Joghurt oder Pfannkuchen. Hier sind einige weitere Rezeptideen:

Rhabarber Spritz: In einem Weinglas 3 cl Rhabarbersirup, 6 cl Prosecco und 1 Schuss Sodawasser miteinander vermengen. Mit Eiswürfeln auffüllen und mit einer Limettenscheibe garnieren.

In einem Weinglas 3 cl Rhabarbersirup, 6 cl Prosecco und 1 Schuss Sodawasser miteinander vermengen. Mit Eiswürfeln auffüllen und mit einer Limettenscheibe garnieren. Rhabarber-Himbeer-Limonade : In einem Glas 3-5 cl Rhabarbersirup (je nach gewünschter Süße) mit Mineralwasser auffüllen und mit frischen Himbeeren und Eiswürfeln servieren.

: In einem Glas 3-5 cl Rhabarbersirup (je nach gewünschter Süße) mit Mineralwasser auffüllen und mit frischen Himbeeren und Eiswürfeln servieren. Rhabarber-Ingwer-Eistee: 1 Beutel Hibiskustee mit 3 Scheiben Ingwer und 300 ml heißem Wasser aufgießen, ziehen und danach abkühlen lassen. Mit Rhabarbersirup süßen und mit Eiswürfeln servieren.

Die Idee für einen selbstgemachten Rhabarbersirup erfreut sich auch in den sozialen Medien großer Beliebtheit. Es gibt mehrere Videos diverser Creator, die eigene Rezepte für einen süßsauren Sirup teilen. Dieses TikTok-Video hat beispielsweise fast 200.000 Views und zahlreiche positive Kommentare, wie

Finde ich echt toll, dass du immer alle Reste verwendest 🥰

Gestern nachgemacht, danke für das Rezept. So easy und lecker! 🥰

Einfach wunderbar, bin immer wieder begeistert 😊

Also in Zukunft keine Rhabarberschalen mehr wegwerfen, sondern lieber in einen erfrischenden und köstlichen Sirup verwandeln. Na dann, Prost!