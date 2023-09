Sommerfrucht Wassermelone richtig schneiden: die besten Methoden

Wassermelone gehört zum Sommer, wie der Spargel zum Frühling. Doch wie schneidet man die Frucht am geschicktesten?

An heißen Sommertagen gibt es kaum etwas Erfrischenderes, als eine saftig-süße Wassermelone. Das rote (oder gelbe) Fruchtfleisch besteht zu 90 Prozent aus Wasser, enthält aber auch Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin A und Kalium. Wassermelone ist also nicht nur durstlöschend und lecker, sondern richtig gesund. Die meisten Menschen können sich einen Sommer ohne die kugelrunde Frucht gar nicht vorstellen.

Das Zubereiten der Wassermelone kann allerdings eine Herausforderung darstellen. Vor allem große Exemplare sollten mit einer sinnvollen Technik geschnitten werden – ansonsten droht eine klebrige Sauerei. Wir stellen die besten Methoden vor, um Wassermelonen schnell und einfach in mundgerechte Stücke zu schneiden.

Möglichkeit Nummer 1: Immer munter halbieren

Bei dieser Methode wird die Schale nicht entfernt. Am Ende haben Sie perfekt gleichmäßige Stücke, die Sie wunderbar auf einem Teller anrichten können, wenn sich Besuch ankündigt.

Schneiden Sie zunächst die beiden Enden der Wassermelone mit einem scharfen Messer ab. Halbieren Sie die Frucht. Stellen Sie eine Hälfte aufrecht auf das Schneidebrett und halbieren Sie sie. Das Viertel wird anschließend erneut halbiert. Schneiden Sie das Achtel in der Mitte auseinander. Dieses Melonenteil können Sie nun in mundgerechte, dreieckige Stücke schneiden. Wiederholen Sie die Anleitung für die anderen Melonenstücke.

Möglichkeit Nummer 2: der Schildkrötenpanzer

Auch bei dieser kreativen Schneidevariante bleibt die Schale dran.

1Zunächst wird die Wassermelone halbiert. Legen Sie eine der Hälften mit dem Fruchtfleisch nach unten auf das Schneidebrett. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer ein gleichmäßiges Raster aus vertikalen und horizontalen Scheiben.

Das Ergebnis sieht von oben ein wenig wie ein Schildkrötenpanzer aus. Nun haben Sie längliche Stücke, die serviert werden können. Oder Sie schneiden die Stücke noch einmal in kleinere Quadrate.

Möglichkeit Nummer 3: kleine Leckerbissen

Wassermelone kann nicht nur als Snack genossen werden, wie etwa auch diese Zucchini-Chips, sondern macht sich auch hervorragend in Salaten und anderen Gerichten. Dann sollte aber natürlich die Schale ab und die Stücke sind idealerweise sehr klein geschnitten. In diesem Fall bietet sich die folgende Methode an.

Vierteln Sie die Melone. Schneiden Sie vertikale Scheiben in das Viertel, ohne dabei durch die Schale zu schneiden. Legen Sie das Viertel auf die Seite und schneiden Sie horizontale Streifen hinein. Sobald Sie mit einer Seite fertig sind, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Viertels. Nun fallen die kleinen Stücke bereits von der Schale. Geben Sie sie in eine Schüssel und schneiden Sie mit dem Messer der Schale entlang die restlichen Stücke heraus.

Das Ergebnis: Das Fruchtfleisch ist in kleine, gleichmäßige Quadrate geteilt.

Öfter mal was Neues: Melonenkugeln ausstechen

Wer Wassermelonen mal auf eine neue Art und Weise anrichten will, kann sie in kleinen Kugeln ausstechen. Dafür brauchen Sie einen Kugelformer. Und so geht’s:

Halbieren Sie die Melone. Stechen Sie die Fruchthälfte in dekorativen Kugeln aus. Wenn es auf einer Ebene keine Kugeln mehr auszustechen gibt, dann drehen Sie die halbierte Melone zur Seite und schneiden die benutzte Schicht möglichst eben ab. Nun haben Sie erneut eine gerade Oberfläche und können weitere Kugeln ausstechen. Die fertigen Wassermelonenkugeln können Sie in einer Schüssel oder auf einem Teller anrichten, oder so den Wassermelone-Feta-Salat optisch aufpeppen.

Wie erkennt man eine reife Wassermelone?

Wassermelone ist nicht gleich Wassermelone. Idealerweise schmeckt sie süß und saftig. Schon beim Einkauf können Sie erkennen, ob die Frucht reif ist. Klopfen Sie mit dem Finger gegen die Schale: Die Wassermelone sollte einen dumpfen, satten Ton von sich geben. Unreife Melonen klingen eher metallisch oder geben keinen Widerhall von sich. Wenn Sie mit dem Finger gegen die Schale drücken, sollte sie leicht nachgeben. Reife Wassermelonen erkennt man außerdem daran, dass sie mehr wiegen als unreife, die gleich groß sind.