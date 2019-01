Riesiger Big Mac: Mit diesem Trick können Sie ihn bei fast jedem McDonald's bestellen

Ein Mythos besagt, dass Fast-Food-Fans mit einem Trick einen Big Mac mit bis zu zehn Burger-Patties bekommen sollen. Und wie es aussieht, geht das tatsächlich.

Ein Trick, mit dem Sie Ihren einfachen Big Mac in einen riesigen Giganto-Big-Mac verwandeln können? Für Burger-Fans wohl der absolute Himmel auf Erden, wenn zwei Scheiben Fleisch mal wieder nicht ausreichen.

McDonald's in München: Big-Mac-Trick gibt es wirklich

Wie das Portal Chip vor einiger Zeit herausgefunden hat, scheint es tatsächlich möglich zu sein. Bei einem Selbstversuch in einem McDonald's in München bekamen die Testpersonen mit einem Trick tatsächlich den gewünschten Riesen-Big-Mac - zwar nicht mit zehn, aber doch mit erstaunlich vielen Burger-Patties.

Big-Mac-Trick: So funktioniert der "Mac-Hack"

Zunächst muss man für den Trick wissen, dass er scheinbar nicht an der herkömmlichen Theke umsetzbar ist. Gehen Sie direkt an einen der Bestellcounter, die es in manchen McDonald's-Filialen mittlerweile gibt. Dort bestellen Sie einen einfachen Big Mac.

So weit, so gut. Jetzt geht es an die Buletten - na wohl eher die Fleisch-Patties: Unter "Extrawunsch" lassen sich laut dem Test bis zu vier Scheiben Fleisch zu Ihrem normalen Big Mac hinzufügen. Mit den zwei Patties, die ohnehin auf dem Big Mac sind, bekommen Sie also einen Big Mac mit stolzen sechs Patties, also rund 270 Gramm Fleisch, denn eine Scheibe wiegt rund 45 Gramm.

Kleines Manko: Wenn Sie die vier Extra-Scheiben bestellen, können Sie leider keine anderen Extras mehr auf den Burger packen. Dennoch: Der Tag sollte für Burger-Fans gerettet sein.

