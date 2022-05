Rotkäppchen-Kuchen: Märchenhafter Genuss für Fans von Kirschen und Quark

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Mit diesem Kuchen wird‘s märchenhaft auf der Kaffeetafel: Der Rotkäppchen-Kuchen überzeugt mit Kirschen, Quarkcreme und natürlich der roten Haube.

Es war einmal ein marmorierter Rührteigboden mit fruchtigen Kirschen, darüber eine cremige Quarksahne und zum Abschluss ein roter Guss, die sich alle zusammen zu einem köstlichen Rotkäppchen-Kuchen vereinten. Woher der Name stammt, sehen Sie auf den ersten Blick. Aber nicht nur optisch macht dieser Kuchen was her, sondern er schmeckt auch grandios, da er verschiedene Konsistenzen bietet: einen fluffigen Teig, eine Cremeschicht und Obst. Da ist also für jeden Leckermäulchen-Geschmack etwas dabei. Wie sie den Märchentraum backen, erfahren Sie hier. Schnell nachbacken, bevor der böse Wolf kommt!

Probieren Sie auch: Genial einfach und perfekt für den Sommer: Skyr-Kuchen ohne Backen.

Rezept für Rotkäppchen-Kuchen: Zutaten für die Springform

Portionen: 12 Stücke

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Backzeit: 45 Minuten

Kühlzeit: 2,5 Stunden

Für den Rührteig:

1 Glas Sauerkirschen (350 g Abtropfgewicht)

175 g weiche Butter + etwas mehr zum Einfetten

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

3 Eier (Größe M)

200 g Mehl

2 gestr. TL Backpulver

2 EL Kakaopulver

2 EL Milch

Für die Quarkcreme:

500 g Magerquark

3 Päckchen Sahnesteif

2 Päckchen Vanillezucker

4 EL Zucker

400 g Schlagsahne

Für den Guss:

2 gestr. EL Zucker

1 Päckchen rotes Tortengusspulver

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild.

Die beliebtesten Kuchenklassiker und Tortenträume Fotostrecke ansehen

Märchenhaftes Rezept: So backen Sie den Rotkäppchen-Kuchen

Lassen Sie die Sauerkirschen in einem Sieb abtropfen und fangen Sie dabei den Saft auf. Messen Sie 250 ml davon ab (ggf. mit Wasser ergänzen). Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor (Umluft ist hier nicht empfehlenswert). Fetten Sie den Boden der Springform (26 cm Durchmesser) ein. Für den Rührteig verrühren Sie mithilfe des Handmixers die Butter mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Salz in ca. 5 Minuten cremig. Rühren Sie währenddessen nacheinander die Eier unter. Mischen Sie das Mehl zuerst mit dem Backpulver und dann beides kurz unter die anderen Zutaten. Geben Sie die Hälfte des Teigs in die gefettete Springform. Verrühren Sie das Kakaopulver mit der Milch und rühren Sie beides unter den restlichen Teig. Streichen Sie den braunen Teig mit einem Teigschaber auf den hellen Teig. Verteilen Sie die abgetropften Sauerkirschen dicht an dicht darauf. Backen Sie den Kuchen im heißen Ofen im unteren Drittel für etwa 40-45 Minuten. Dann lassen Sie ihn auf einem Rost abkühlen, lösen ihn aus der Form und setzen ihn auf eine Tortenplatte. Perfektionisten legen um den Kuchen jetzt einen Tortenring oder Springformrand, damit alle folgenden Schichten schön abschließen. Für die Quarkcreme verrühren Sie den Quark mit 1 Päckchen Sahnesteif, dem Vanillezucker und dem Zucker mithilfe der Quirle des Handmixers. Schlagen Sie die Sahne mit 2 Päckchen Sahnesteif steif. Heben Sie die Sahne unter die Quarkmasse, dann geben Sie die Creme auf den abgekühlten Kuchen und verstreichen sie gleichmäßig. 2 Stunden kalt stellen. Für den Guss bereiten Sie aus dem Kirschsaft, dem Zucker und dem Tortengusspulver nach Packungsanweisung den Tortenguss zu. Gießen Sie diesen warm über die gewölbte Seite eines Esslöffels auf die Quarkmasse – dadurch entsteht durch den Strahl kein Loch. Dann lassen Sie den Guss abkühlen und stellen den Kuchen nochmal für 30 Minuten kalt.

Alles rund ums Thema Kochen & Backen ... ... gibt es in unserem wöchentlichen Rezepte-Newsletter direkt in Ihr Postfach.