Statt Salz im Rührei: Verwenden Sie lieber diese Zutat

"Wenn Sie etwas an Ihrem Rührei verbessern wollen, ohne den ursprünglichen Geschmack groß zu verändern, sollten Sie diesen Tipp auszuprobieren."

Ich frag mich grad, was mehr Eigengeschmack hat. Ein paar Salzkörner oder Sojasauce? Was nehme ich also folglich, wenn ich den ursprünglichen Geschmack nicht großartig verändern will?

Was sollen solche "Tipps"? Will man den Umsatz von Sojasauce ankurbeln? Muss die Menschheit gerettet werden, wenn sie sich 1x pro Woche Rühreier macht? Oder will man mit solchen Artikeln nur leere Zeilen mit Inhalt füllen?

Und noch was.... Sojasaucen enthalten bis zu 18% Salz. Und zusätzlich sogar Glutamat. Toller Tipp also.