Originalrezept aus dem Osten: Dresdner Eierschecke

Von: Janine Napirca

Regionale Köstlichkeiten zu Hause nachbacken? Probieren Sie das Rezept für die Dresdner Eierschecke – benannt nach dem dreiteiligen Kleidungsstück für Männer.

Bereits namhafte Schriftsteller wussten das Gebäck aus dem Osten sehr zu schätzen, so schrieb der aus Dresden stammende Erich Kästner: „Die Eierschecke ist eine Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist.“ und in Die Verteidigung der Kindheit schrieb Martin Walser: „Eierschecke gibt es außerhalb Sachsens nur ersatzweise und innerhalb Sachsens nirgends so gut wie im Toscana.“ – gemeint ist das Café Toscana in Dresden. Im Folgenden finden Sie das Rezept der Spezialität aus Ostdeutschland.

Kuchenrezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für die Eierschecke aus Ostdeutschland

Für den Kuchenteig:

200 g Mehl

2 TL Backpulver

80 g Zucker

1 Päckchen Vanillinzucker

80 g Butter

1 Ei

1 EL Milch

1 Prise Salz

Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen ist die Eierschecke eine echte Spezialität. © Sylvio Dittrich/Imago

Für die Puddingcreme:

4 Eier

500 ml Milch

50 g Zucker

1 Packung Vanillepuddingpulver

30 g Butter

Für die Quarkfüllung:

500 g Quark

120 ml Sonnenblumenöl

60 g Zucker

2 EL Milch

Außerdem brauchen Sie noch etwas Butter oder Margarine zum Einfetten und Mehl zum Bestäuben der Springform, sowie Frischhaltefolie.

Zubereitung: Schritt für Schritt zur leckeren Eierschecke aus Sachsen und Thüringen

Fetten Sie eine Springform mit etwas Butter oder Margarine ein und bestäuben Sie sie anschließend mit etwas Mehl. Geben Sie alle Zutaten für den Mürbteig in eine große Backschüssel und verkneten Sie sie zu einem glatten Teig, den Sie mit Frischhaltefolie umwickeln und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Nach der Kühlzeit legen Sie den Teig in die eingefettete und bestäubte Springform und drücken ihn am Boden an. Denken Sie daran, einen etwa vier Zentimeter hohen Rand mit dem Teig zu formen. Für die Puddingcreme trennen Sie zunächst die Eier und stellen das Eiweiß erst einmal beiseite. Ein Drittel der Milch verrühren Sie mit 40 Gramm Zucker und dem Puddingpulver, sodass sich keine Klümpchen bilden. Die übrige Milch bringen Sie in einem Topf zum Kochen. Füllen Sie dann den angerührten Pudding in die kochende Milch und rühren Sie stetig um. Nehmen Sie dann den Topf von der Kochstelle und heben Sie sowohl die Butter als auch das Eigelb unter. Lassen Sie die Puddingcreme auskühlen. Für die Quarkfüllung verrühren Sie alle Zutaten mit einem Schneebesen. Geben Sie die Masse anschließend in die Springform auf den Mürbteigboden. Heizen Sie den Backofen auf 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 180 Grad Celsius) vor. Schlagen Sie das Eiweiß mit den übrigen zehn Gramm Zucker steif und heben Sie den Eischnee-Zucker unter den ausgekühlten Vanillepudding. Verteilen Sie die Puddingcreme auf der Quarkfüllung und backen Sie den Kuchen zunächst zehn Minuten im vorgeheizten Backofen. Anschließend reduzieren Sie die Temperatur auf 180 Grad Celsius bzw. 160 Grad Celsius und backen ihn eine weitere Dreiviertelstunde.

Weitere Leckereien aus dem Osten gesucht? Probieren Sie Leipziger Lerchen und auch der Selterskuchen ist sehr zu empfehlen.