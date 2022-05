Kennen Sie Sägespänekuchen? So backen Sie den beliebten Blechkuchen mit dem komischen Namen

Von: Anne Tessin

Kokosraspeln verleihen dem Sägespänekuchen seinen Namen.

Lassen Sie sich vom wenig verlockenden Namen nicht täuschen: Sägespänekuchen ist ein herrlich saftiger Blechkuchen mit Vanillecreme, den Sie probieren sollten.

Prophetenkuchen, Donauwelle, Bienenstich – Kuchenkreationen haben zum Teil wunderliche Namen, aber dieser hier toppt so einige von ihnen: Sägespänekuchen. Das klingt nicht gerade lecker, wenn man dabei tatsächlich Holzarbeiten im Sinn hat. Der Name rührt von den Kokosraspeln her, die diesen Blechkuchen krönen und er ist auf keinen Fall so trocken, wie seine Bezeichnung vermuten lässt. Ganz im Gegenteil! Dank seines saftigen Schokobodens und einer Vanillecreme hat Sägespänekuchen das Zeug zum Lieblingskuchen. Probieren Sie das einfache Rezept schnell aus.

Sägespänekuchen mit Pudding und Kirschen: Diese Zutaten brauchen Sie

Für den Schokoboden:

250 g Zucker

250 g Butter

6 Eier, Größe M

4 EL Backkakao (so können Sie ihn mit Trinkkakao ersetzen)

150 g Mehl

1 TL Backpulver

Für den Cremebelag:

2 Becher Schmand

2 Becher Sahne

2 Pck. Paradiescreme-Pulver (Vanille)

4 EL Zucker

Für den Kokosguss:

100 g Butter

100 g Kokosraspeln

100 g Zucker

So backen Sie den Sägespänekuchen mit Paradiescreme

Heizen Sie Ihren Backofen auf 200 Grad-/Oberhitze vor.

Für den Boden verrühren Sie zunächst die Butter mit dem Zucker auf höchster Stufe mit dem Handrührgerät, bis die Masse weiß wird. Rühren Sie dann einzeln die Eier unter. Nehmen Sie sich dafür pro Ei ruhig 30 bis 60 Sekunden Zeit.

Vermischen Sie nun den Backkakao, das Mehl und das Backpulver mit einer Prise Salz und heben Sie die trockenen Zutaten unter die Butter-Ei-Mischung. Aber nur so lange rühren, bis gerade ein Teig entsteht

Streichen Sie den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backen Sie den Boden je nach Ofenleistung 15 bis 20 Minuten. Lassen Sie den Schokoladenboden des Sägespänekuchens danach abkühlen.

Für den Cremebelag schlagen Sie Schmand, Sahne und Paradiescreme-Pulver mit dem Handrührgerät auf und streichen die Creme dann auf den abgekühlten Boden.



Zum Schluss bereiten Sie den Guss zu. Erhitzen Sie dafür die Butter, ohne dass sie braun wird und mischen Sie sie dann mit dem Zucker und den Kokosraspeln. Verteilen Sie die Masse dann auf der Creme.

Fertig ist der Sägespänekuchen. Es gibt noch die Variante Sägespänekuchen mit Kirschen. Dazu verteilen Sie einfach auf dem Schokoteig noch ein bis zwei Gläser Schattenmorellen und backen den Boden dann. Der Rest des Rezeptes ist wie oben beschrieben. Sie können den Kuchen auch in einer 26er-Springform backen. Dazu müssen Sie die Zutatenmengen einfach halbieren. (ante)