Frühlings-Tsa­t­si­ki mit Bärlauch – Dip-Klassiker mit frischem Dreh

Von: Janine Napirca

Die Bärlauch-Saison ist eröffnet: Machen Sie sich einen leckeren Dip aus Joghurt und Bärlauch – der passt ideal zu Brot, Gemüse oder Grillgut, sollten Sie das Angrillen schon hinter sich haben.

Dem April sagt man nicht nur abwechslungsreiches Wetter nach, er läutet auch eine für die Küche besonders spannende Zeit ein: Es ist endlich Bärlauch-Saison. Wer den frischen Knoblauch-Ersatz bislang noch nicht für sich entdecken konnte, sollte spätestens jetzt damit anfangen. Denn die Pflanze bietet so viele Kombinationsmöglichkeiten und Rezept-Inspirationen.

Nicht nur Tsa­t­si­ki: Welche Rezepte mit Bärlauch Sie unbedingt ausprobieren sollten

Mit Bärlauch bekommt Ihr selbstgemachter Tsa­t­si­ki die ganz besondere Frühlingsnote. (Symbolbild) © nehru/Imago

Nicht nur frischen Tsa­t­si­ki können Sie mit Bärlauch selber machen. Auch mit grünem Bärlauch-Pesto oder herzhaften Bärlauch-Ravioli können Sie kulinarisch in den Frühling starten – oder kennen Sie schon Bärlauch-Butter? An einem kälteren Frühlingstag wärmen Sie sich am besten mit einer Bärlauch-Suppe von innen auf oder kosten eine Spargel-Bärlauch-Quiche.

Folgende Zutaten brauchen Sie für den frischen Bärlauch-Tsa­t­si­ki

80 g Bärlauch

2 Gurken

1 kg Naturjoghurt

2 EL Olivenöl

2 EL Balsamico

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Die Zubereitung des frischen Bärlauch-Tsa­t­si­kis geht schnell und einfach

Waschen Sie den Bärlauch heiß, um mögliche Eier des Fuchsbandwurms abzutöten. Anschließend wird der frische Knoblauch-Ersatz getrocknet. In der Zwischenzeit waschen und schälen Sie die Gurken und schneiden sie klein oder raspeln sie. Tupfen Sie dann die Flüssigkeit ab, damit der Tzatziki nicht zu flüssig wird. Schneiden Sie den gewaschenen und getrockneten Bärlauch klein. Geben Sie den Naturjoghurt, die Gurken, den Bärlauch, das Olivenöl und den Balsamico in eine Schüssel. Würzen Sie nach Belieben mit Salz und Pfeffer und mischen Sie die Zutaten gut durch.

Sie können den Bärlauch-Tsa­t­si­ki aufs Brot schmieren, zum Beispiel auf ein selbstgemachtes mediterranes Olivenbrot oder als Dips zu kreativen Gemüse-Tierchen. Auch zu gegrillten Speisen passt der frische Bärlauch-Tsa­t­si­ki sehr gut.