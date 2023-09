Die Masche mit der Mischung: Koch sagt, Sie brauchen „nur fünf Gewürze“, keine Gewürzmischungen

Von: Anna Heyers

Sie sind teuer, aber bequem – und stehen in den meisten Küchenschränken: Gewürzmischungen. Profis wissen: Man braucht nur etwa fünf Gewürze zum Kochen.

Fertige Gewürzmischungen sind vor allem eines: bequem. Sie möchten Hähnchen zubereiten? Greifen Sie zur Hähnchenwürze. Für Pommes gibt es spezielles Pommessalz, verschiedenste Mischungen für asiatische oder indische Gerichte oder bestimmte Gemüsesorten (Avocadogewürz, Bruschetta-Mix usw.) runden das Angebot der fertig gemischten Gewürze ab.

Aber Sie zahlen für diese Fertigmischungen einen hohen Preis, wortwörtlich. Die kleinen Döschen kosten etwa fünf Euro oder mehr. Wirklich mehr enthalten als absolute Grundzutaten, beziehungsweise Gewürze, ist aber kaum. In einem Beitrag von RTL hat sich kürzlich Profi-Koch Carsten Dorhs diesem Thema angenommen. Er meint nämlich, dass fünf Gewürze beim Kochen völlig ausreichen.

Kostenfalle Fertigmischung: zu teuer für die enthaltenen Gewürze

Gewürzmischungen sind bequem, aber teuer. Selbst gemacht können Sie die Zutaten beeinflussen, sparen Kosten ein – und haben zudem noch ein mögliches Mitbringsel für Freunde oder Familie. (Symbolbild) © CSH/Imago

Schon fertig gemischte Dosen mit Gewürzen versprechen vor allem, dass das Kochen einfacher und die Gerichte leckerer werden. Aber stimmt das überhaupt? Oder gibt es Alternativen, die mindestens genauso lecker, aber dafür ein gutes Stück günstiger sind?

Die Antwort auf die Frage nach Alternativen lautet, schlicht und ergreifend: „Ja, es geht einfacher und günstiger.“ Denn wirft man einen Blick auf die Zutatenliste, sind in erster Linie Salz, Pfeffer und Zucker zu lesen. Dazu kommen dann vielleicht noch Paprika oder Chili als weitere Aroma-Noten dazu. Kostenpunkt: Die Gewürzmischung kostet je nach Anbieter um die fünf Euro für 80 Gramm. Aufs Gewicht gerechnet schlagen Salz und Co. diesen Preis um Längen.

Im RTL-Video nennt Dorhs außerdem noch einen kleinen Kniff, der die eigenen Gerichte auf eine neue Ebene heben wird. Das geht ganz einfach mit Zucker: „In jede Süßspeise kommt immer Salz rein, so muss auch in jedes herzhafte Gericht eigentlich immer ein bisschen Zucker.“ Diesen süßen Tipp kannten wohl auch zahlreiche Omas, die in Tomatensoßen auch immer Zucker oder Honig verkocht haben.

Profi-Koch nennt die fünf wichtigsten Gewürze in der Küche

Bevor Dorhs zu den Gewürzen kommt, gibt er noch den Tipp, keine Unmengen zu kaufen und auch keine zu großen Packungsgrößen. Sie werden dann am besten dunkel, trocken und möglichst luftdicht gelagert.

Seine fünf wichtigsten Gewürze sind:

Salz

Zucker

Pfeffer

Paprika

Muskatnuss

Sie kochen gerne indisch? Dann investieren Sie gerne noch in ein gutes Curry. Aber Salz, Paprika und Co. sind definitiv eine gute Basis.

Gewürzmischungen selber machen

Wer trotzdem nicht auf die Bequemlichkeit der Fertigmischungen verzichten möchte, kann sie auch einfach selbst herstellen. Diese sind dann auch ein tolles Geschenk für Freunde und Familie.