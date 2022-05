So machen Sie eine leckere Sauce Hollandaise selbst – ganz einfach auch in vegan

Spargelsaison heißt fast immer auch Sauce-Hollandaise-Saison. Wie Sie den Klassiker ganz einfach in veganer Variante selber machen, erfahren Sie in diesem Rezept.

Die vegane Ernährung ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Das geht auch an den Unternehmen nicht vorbei. Sie bringen vegane Lebensmittel und Fertigprodukte auf den Markt, die klassisch nicht frei von Tierprodukten sind. So gibt es inzwischen auch den Spargelbegleiter schlechthin, die Sauce Hollandaise, in einer veganen Variante bei verschiedenen Anbietern zu kaufen. Doch wozu viel Geld für eine Sauce ausgeben, die man im Handumdrehen selbst gemacht hat? Sie müssen nur die klassischen nicht-veganen Zutaten wie Butter und Eigelb ersetzen. Dieses Rezept für vegane Sauce Hollandaise ist nicht nur günstiger, sie schmeckt natürlich auch leckerer als die gekaufte Sauce. Probieren Sie es aus – selbst wenn Sie sich nicht vegan ernähren, schmeckt die Sauce hervorragend zum Lieblingsfrühlingsgemüse der Deutschen.

Rezept für vegane Sauce Hollandaise: Die Zutaten

Zutaten für 4 Portionen:

200 g Seidentofu

1/2 TL Senf

3 EL Rapsöl

Salz und Pfeffer

geriebene Muskatnuss

1 TL Zitronensaft

Vegane Sauce Hollandaise einfach selber machen: So geht‘s

Gießen Se den Seidentofu ab und erhitzen Sie ihn in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze – lassen Sie ihn dabei aber nicht kochen. Fügen Sie den Senf hinzu und pürieren Sie alles mit dem Stabmixer glatt. Nun geben Sie das Rapsöl hinzu und würzen mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Fügen Sie den Zitronensaft hinzu und nochmals abschmecken. Und schon können Sie servieren!

