Dank eines schnellen Tipps schimmeln Erdbeeren nicht mehr

Einfacher Trick

Frische Erdbeeren sind immer wieder ein Genuss, aber leider auch sehr empfindlich. Mit diesem einfachen Trick verhindern Sie Schimmel.

Beeren, wie Blaubeeren, Erdbeeren und besonders Himbeeren, sind sehr empfindlich und verderben schnell.

Schimmel ist ein Problem, das schnell auftritt.

Mit der richtigen Lagerung und einem Trick haben Sie länger etwas von Ihren Beeren.

Beeren sind lecker, teuer und leider auch sehr sensibel – oder wie die Haskab-Beere auch super gesund, verrät 24garten.de*. Wenn man Erdbeeren, Himbeeren und Co. nicht sofort isst, können sie am nächsten Tag schon fiesen Schimmel angesetzt haben. Das ist ärgerlich – aber mit diesem einfachen Kniff auch ganz leicht zu vermeiden.

Erdbeeren haltbar machen mit dem Essig-Trick

+ Frische Erdbeeren sind ein Genuss, aber leider oft nicht lange ... © picture alliance/dpa/Jan Woitas

Waschen Sie die Erdbeeren ab Füllen Sie eine Schale mit einem Drittel Essig und zwei Dritteln Wasser und legen Sie die Beeren hinein. Lassen Sie die Lösung eine Weile einwirken. Nehmen Sie die Erdbeeren aus dem Wasser und spülen Sie sie gut ab. Danach legen Sie die Beeren zum Trocknen auf ein Küchentuch.

Erdbeeren richtig lagern

Nach dem Essigbad sind Keime abgetötet, aber auch die anschließende Lagerung ist wichtig, damit die Beeren lange frisch bleiben. Kleiden Sie dafür einen sauberen Behälter mit Küchentuch aus und legen Sie die Beeren hinein. So hat austretende Feuchtigkeit keine Chance. Wechseln Sie das Tuch aber regelmäßig.

Sie können die Beeren natürlich auch in dem Behälter aufbewahren, in dem Sie sie auch gekauft haben. Waschen Sie ihn aber vorher mit heißem Wasser und Spülmittel gründlich aus. Wenn Sie einen eigenen Behälter verwenden, legen Sie den Deckel nur lose auf, damit sich kein Schwitzwasser bildet.

Beeren im Kühlschrank lagern

Erdbeeren, Himbeeren und Co. sollten möglichst kühl aufbewahrt werden. Am besten eignet sich dafür das Gemüsefach. Während die Beeren sich bei Raumtemperatur meist nur einen Tag halten, sind es gekühlt sogar bis zu fünf Tage. Welche tiefgekühlten Beeren bei Stiftung Warentest am besten abschneiden, berichtet 24vita.de*.

Erdbeeren einfrieren

Wenn Sie frische Erdbeeren einfrieren, sollten sie möglichst trocken sein. Das Zusammenkleben im Gefrierbeutel verhindern Sie, indem Sie die Früchte immer wieder aufschütteln, bis sie ganz durchgefroren sind (Sie können auch Kirschen einfrieren - Mit diesem Trick bleiben sie schön knackig.

