Käse-Toast-Snack mit selbstgemachtem Salsa-Dip: perfektes Fingerfood für jede Party

Von: Janine Napirca

Schnell, einfach und trotzdem lecker: Sie brauchen noch einen kleinen Partysnack? Probieren Sie das Rezept Käse-Toast-Röllchen mit Salsa-Soße.

Die nächste Party steht an und Ihnen fehlt noch das passende kulinarische Mitbringsel? Sie haben wenig Lust, etwas Süßes mitzubringen wie zum Beispiel einen Lotus-Cheesecake oder Himbeer-Tiramisu – denn es soll lieber etwas Herzhaftes her? Am besten auch noch vegetarisch, damit möglichst viele Leute etwas davon haben – dann probieren Sie unbedingt die käsigen Toast-Röllchen. Mit einem selbstgemachten Salsa-Dip sind Sie der schärfste Gast auf jeder Feier.

Für den gerollten Käse-Toast-Snack mit Salsa-Dip brauchen Sie folgende Zutaten

Für die gerollten Käse-Toasts:

24 Scheiben Toast

12 EL Frischkäse

24 Scheiben Käse, zum Beispiel Cheddar

6 Eier

375 ml Milch

1 Prise Salz

12 EL Butter

Für den Salsa-Dip:

300 g Tomaten

1 Zehe Knoblauch

1 rote Zwiebel

1 oder 1/2 grüne Chilischote (je nach Schärfegrad)

25 ml Olivenöl

25 ml Apfelessig

1 TL Paprikapulver

1 TL Kümmel

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

So einfach und schnell machen Sie die Käse-Toast-Röllchen mit Salsa-Dip

Schneiden Sie den Rand der Toastscheiben ab und verwenden Sie sie anderweitig – beispielsweise als Croûtons im Salat. Nehmen Sie ein Nudelholz und rollen Sie die randlosen Toastscheiben flach aus. Streichen Sie den Frischkäse auf die Toastscheiben und legen Sie jeweils eine Käsescheibe darauf. Rollen Sie anschließend die belegten Toastscheiben auf. Schlagen Sie die Eier in einer Schüssel auf und verquirlen Sie sie mit Milch und Salz. Tunken Sie schließlich die gerollten Toastscheiben gut darin ein. Erhitzen Sie die Butter in einer Pfanne und braten Sie die Käse-Toast-Röllchen von allen Seiten gleichmäßig an, bis Sie schön kross und goldbraun sind und der Käse verläuft. Für den selbstgemachten Salsa-Dip waschen und würfeln Sie die Tomaten. Auch der Knoblauch und die Zwiebeln werden nach dem Schälen klein gewürfelt. Die Chilischote schneiden Sie hingegen in feine Ringe. Erhitzen Sie das Olivenöl in einem Topf und geben Sie die Tomatenwürfel hinzu. Fügen Sie auch den Apfelessig hinzu, ebenso wie die Gewürze (Paprikapulver, Kümmel, Salz, Pfeffer) und lassen Sie alles etwa fünf Minuten lang bei geschlossenem Deckel köcheln.

Vor dem Verzehr sollten Sie den selbstgemachten Salsa-Dip, der übrigens auch perfekt zu mediterranem Olivenbrot passt, jedoch etwas auskühlen lassen.