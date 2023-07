Frittiert, nicht gebacken, denn so werden Flammkuchen-Bällchen mit Speck richtig knusprig

Von: Sandra Keck

Im Inneren der frittierten Flammkuchen-Bällchen verstecken sich Speck, Zwiebeln, Crème fraîche und Käse. Hier geht’s zum Rezept. © Einfach Tasty

Das Fingerfood hat es in sich: Speck, Crème fraîche, Zwiebeln und Käse werden in Teig gehüllt und frittiert. So gut, da kann Flammkuchen aus dem Ofen einpacken.

In den letzten Jahren wurde, dank der sozialen Medien, ein Lebensmittel in den Fokus vieler Menschen gerückt, die dessen Existenz zuvor zwar wahrgenommen, aber ihm trotzdem nicht wirklich Beachtung geschenkt haben. Die Rede ist von Frischeteig aus der Rolle, die so schön knallt, wenn man sie öffnet.

Die bekanntesten Sorten sind dabei Sonntagsbrötchen und buttrige Croissants, doch die wenigsten machen daraus das, was auf der Verpackung steht. Wieso auch? Die Teige sind super vielseitig und einfacher kann man süße Croffles aus dem Waffeleisen oder kleine Apple Pie-Croissants wirklich nicht machen. Weitere Vorteile sind, dass die Küche größtenteils sauber bleibt und schneller geht es auch noch.

Spätestens seit der Erfindung von Pommes steht fest, dass frittiert einfach alles besser schmeckt, so auch frittierte Pizzataschen oder griechische Käsebällchen. Fett ist ein Geschmacksträger und das heiße Öl sorgt für eine knusprige Hülle. Sooo gut!

Für die schnellen frittierten Snacks braucht man nur wenige Zutaten:

Füllung:

200 g Crème fraîche

125 g Speck, gewürfelt

70 g Zwiebeln, gewürfelt

100 g Reibekäse

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

1 Prise Muskatnuss

Außerdem:

1 Pck. (à 330 g) Frischteig für Sonntagsbrötchen

1 l Frittieröl

Die Zubereitung ist nicht nur einfach, sondern auch schnell:

Für die Füllung: Crème fraîche, Speck, Zwiebeln, Käse, Pfeffer, Salz und Muskatnuss miteinander vermengen. Sonntagsbrötchen aus der Verpackung nehmen und voneinander lösen. Jeden Teigling zu einem flachen Fladen formen, einen Esslöffel der Füllung darauf mittig platzieren und Teig über die Füllung schlagen. Teigränder gut andrücken und Bällchen vorsichtig mit den Händen zu einer Kugel formen. Frittieröl erhitzen und Flammkuchen-Bällchen darin etwa acht Minuten goldbraun frittieren. Noch heiß servieren und genießen!

Eine große Portion Käse darf bei frittierten Flammkuchen-Bällchen natürlich nicht fehlen. Dazu noch Speck, Zwiebeln und Crème fraîche und das Rezept ist perfekt. © Einfach Tasty

Keine Lust, dass die eigene Wohnung nach Pommesbude riecht? Aus denselben Zutaten kann man auch leckere Flammkuchen-Fächerbrötchen machen.