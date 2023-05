Der frühlingshafte Tortellini-Salat ist bunter, als jede Jahreszeit

Von: Eva Lipka

Bei dem Rezept für einen frühlingshaften Tortellini-Salat entsteht ein perfektes Zusammenspiel aller Geschmacksrichtungen. © Einfach Tasty

Bunt, vielfältig und abwechslungsreich. Der frühlingshafte Tortellini-Salat mit grünem Spargel, Feta und würzigem Speck macht seinem Namen alle Ehre.

Ernest Hemingway sagte einst: „Wenn der Frühling kam, selbst der trügerische Frühling, gab es keine Probleme außer dem, wo man am glücklichsten sein würde.“ In der Tat, die Schönheit und die Magie dieser Jahreszeit können nicht geleugnet werden. Die Tage werden länger, die Blumen blühen, und die Vögel kehren zurück.

So bunt und abwechslungsreich, wie der Frühling, ist der Tortellini-Salat mit herzhaftem Speck, aromatischem grünen Spargel, würzigem Fetakäse und knackigen Radieschen. Was gibt es Schöneres, als bis spät abends draußen zu sitzen und mit Freund:innen und Familie zu grillen? Der frühlingshafte Tortellini-Salat eignet sich perfekt als Beilage für den Grillabend oder als frische und nahrhafte Zwischenmahlzeit. Als vegetarische Alternative kann der mediterrane Tortellini-Salat überzeugen. Noch mehr Inspiration für vegetarische Grillrezepte findest du hier. Ein leckeres Brot sollte nicht fehlen. Selbstgemachte Mini-Kräuterbaguettes oder Knoblauchknoten, vielleicht?

So gelingt der bunte Tortellini-Salat:

Diese Zutaten brauchst du für den frühlingshaften Tortellini-Salat mit grünem Spargel:

20 ml Olivenöl

125 g Speck, gewürfelt

200 g grüner Spargel, in mundgerechten Stücken

200 g Radieschen, halbiert

200 g Zuckerschoten, in mundgerechten Stücken

700 g Käsetortellini, vorgekocht

80 g Rucola, grob gehackt

100 g Feta, zerbröselt

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

40 ml Essig

60 ml Olivenöl

40 g Frühlingszwiebeln, in Ringen

So einfach ist die Zubereitung:

Olivenöl in eine Pfanne geben und den Speck, grünen Spargel, Radieschen und Zuckerschoten unter gelegentlichem Rühren anbraten. Die angebratene Mischung mit den Tortellini, Rucola und Feta in eine Salatschüssel geben. Den Salat anschließend mit Pfeffer, Salz, Essig, Olivenöl und Frühlingszwiebeln anmachen und alles gut verrühren. Schon fertig. Guten Appetit!

Bei dem Rezept für einen frühlingshaften Tortellini-Salat ergänzt die milde Schärfe der Radieschen, die leichte Bitterkeit des grünen Spargels. Den besonderen Kick erhält der Salat durch den Speck. © Einfach Tasty