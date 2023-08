Mit den Lachs-Zucchini-Päckchen fischt man nicht im Trüben

Schnelles Rezept

Bei den Lachs-Zucchini-Päckchen trifft der freudige Fisch auf grünes Gemüse und es entsteht ein leichter Genuss für Lunch oder Abendessen.

Ein Hoch auf die freudigen Momente des Lebens! In Schweden gibt es die Redewendung „glad som en lax“, was so viel bedeutet wie „froh, wie ein Lachs“. Im Englischen sind es die Muscheln, die besonders glücklich sind, wenn die Flut kommt: „Happy as a clam at high water“. Der Regenwurm scheint im spanischen Raum das glücklichste Tier zu sein. Dort ist man „Feliz como una lombriz“ also glücklich, wie ein Regenwurm.



Jetzt aber mal Butter bei die Fische: heute gibt es hier einen besonders guten Fang – die Lachs-Zucchini-Päckchen. Und weil Glück das einzige ist, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist dieses Rezept genau das Richtige für einen ausgedehnten Lunch oder ein leichtes Abendessen in geselliger Runde.

Alter Lachs! Bei Einfach Tasty gibt es weitere vielseitige Rezepte mit Lachs, wie Sushi-Muffins aus dem Backofen, eine schwedische Sommersuppe, Lachs mit Bärlauchkruste und Kartoffel-Lachs-Auflauf.

So schnell sind die Lachs-Zucchini-Päckchen zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für die Lachs-Zucchini-Päckchen:

Dip:

100 g Joghurt

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 EL Dill

Zitronensaft, nach Geschmack

Füllung:

200 g Zucchini, in Scheiben

480 g Lachsfilet, in lange Streifen à 120 g, längs eingeschnitten

Salz, nach Geschmack

4 Thymianzweige

Zitrone, in Scheiben

Olivenöl

Außerdem:

Backpapier

Garn

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Dip: In einer kleinen Schüssel Joghurt, Salz, Pfeffer und Dill vermengen und anschließend mit Zitronensaft abschmecken. Für die Füllung: Aus dem Backpapier einen Fächer falten. Danach die Fächer ca. 2 Zentimeter vom Rand aus zusammenbinden. Die Päckchen auf ein Backblech legen. Lachsfilets längs einschneiden und darin Salz verteilen. Den Boden der Päckchen zuerst mit Zucchini belegen, diese mit etwas Salz würzen. Das Lachsfilet, jeweils einen Thymianzweig, zwei Scheiben Zitronen und etwas Olivenöl hinzufügen. Für 30 Minuten bei 150 °C Umluft in den Backofen geben. Zum Servieren die Zitronenscheiben und den Thymian entfernen und Lachs mit Dip beträufeln. Guten Appetit!

+ Ein frischer Wind weht durch die Küche mit diesem Rezept für Lachs-Zucchini-Päckchen. © Einfach Tasty

Ahoi, Mast- und Schotbruch. In diesem Sinne, alles Gute und einen guten Appetit!