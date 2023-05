Eine schnelle One Pot Pasta mit Garnelen und Bohnen wird sich definitiv lohnen

Mit dem Rezept für eine One Pot Pasta mit Garnelen und Bohnen kann diese Schale auch bald auf dem eigenen Esstisch stehen.

Schnelles One Pot-Rezept

In diesem One Pot-Rezept werden weiße Bohnen, Garnelen und Nudeln zu einem leckeren Pastagericht kombiniert, das in weniger als 30 Minuten zubereitet ist.

Wer behauptet, dass zu einem leckeren Pastagericht auch immer eine fruchtige Tomaten- oder eine cremige Sahnesauce serviert werden muss, der sollte nun hellhörig werden. Den Spanier:innen ist die unschlagbare Kombination von Garnelen und weißen Bohnen bereits durch das Tapas-Gericht Gambas y Judìas bekannt. Freund:innen der italienischen Küche schwärmen hingegen von Pasta e Fagioli, also Nudeln mit weißen Bohnen. Einfach Tasty steht generell für die mediterrane Küche und somit wurden in dem schnellen One Pot-Rezept einfach beide Gerichte frei Schnauze miteinander kombiniert. Das Ergebnis ist eine wahre Geschmacksexplosion.

Die weißen Bohnen bilden eine solide Basis für dieses Gericht. Sie sind nicht nur reich an Ballaststoffen und pflanzlichem Eiweiß, sondern auch unglaublich vielseitig. Bohnen besitzen die Fähigkeit gut Aromen aufnehmen zu können, wieso sie auch gerne in Eintopfgerichten, wie einem griechischen Bohneneintopf oder in einem bunten Bohnensalat mit Avocado verwendet werden.

Doch der heimliche Star des Gerichts sind die Garnelen. Obwohl sie klein sind, stecken sie voller Geschmack, den sie Bissen für Bissen enthüllen. Der süßliche Geschmack passt nicht nur zu Pasta, sondern auch zu einer fruchtigen Tomaten-Paprika-Reispfanne oder japanischen Okonomiyaki-Muffins.

Wenn weiße Bohnen und Garnelen aufeinandertreffen, ist Genuss vorprogrammiert. Noch besser, wenn das Rezept einfach zu kochen ist.

So gelingt die schnelle One Pot Pasta mit Garnelen und Bohnen:

Man braucht nur wenige Zutaten und einen großen Topf:

100 g Baby-Blattspinat

300 g Pasta nach Wahl (z. B. Rigatoni, Penne oder Fussili)

250 g Garnelen, gekocht und geschält

200 g weiße Riesenbohnen (a. d. Dose), abgetropft

100 g Zwiebeln, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 EL Zitronenabrieb

20 ml Olivenöl

150 ml Weißwein

650 ml Brühe

Die Zubereitung ist einfach:

Alle Zutaten in einen großen Topf geben, umrühren und aufkochen lassen. Bei mittlerer Hitze zugedeckt für 7 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Deckel entfernen und weitere 5–7 Minuten köcheln lassen, bis die Pasta al dente ist. Auf Teller verteilen und schmecken lassen!

Diese One Pot Pasta mit Garnelen und weißen Bohnen ist ein einfaches und dennoch raffiniertes Gericht, das den Gaumen verwöhnt und unkompliziert zubereitet werden kann. Einfach ausprobieren und überzeugen lassen!