Für die schwedische Sommersuppe sind Midsommar-Feste die perfekte Zielgruppe

Von: Sandra Keck

Wer behauptet, dass Suppen und Eintöpfe nur etwas für die kalte Jahreszeit sind, der hat das Rezept für eine schwedische Sommersuppe noch nicht getestet. © Einfach Tasty

Midsommar findet jedes Jahr am 24. Juni statt, dem längsten Tag des Jahres. Die Schweden feiern das Fest mit Tanz und gutem Essen, wie einer schwedischen Sommersuppe.

Jedes Jahr, wenn die Sonne am höchsten steht und die Tage lang sind, feiern die Schweden mit voller Hingabe das Fest des Midsommers. An diesem Tag versammeln sich die Menschen in farbenfroher Kleidung und Blumenkränzen in ländlichen Gebieten, Gärten oder an Seen, um gemeinsam zu feiern.

Ein bekanntes Ritual beim Mittsommerfest ist das Aufstellen des Maibaums, auch bekannt als „Midsommarstång“. Geschmückt mit Blumen und von fröhlichen Tänzern umgeben, symbolisiert der Maibaum Gemeinschaft und Freude. Aber was wäre ein Fest ohne kulinarische Köstlichkeiten? Midsommar bietet eine Vielzahl von Gerichten, die die schwedische Küche widerspiegeln. Ein Highlight ist der „Sill“ (Hering), den die Schweden besonders lieben. An Midsommar werden verschiedene Variationen von eingelegtem Hering serviert. Von mariniert in verschiedenen Saucen über eingelegt in Essig bis hin zu Sahnehering ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein weiteres unverzichtbares Gericht an diesem Tag ist der „Gravad lax“ (marinierter Lachs). Dieser zarte und saftige Fisch wird mit Dill, Salz, Zucker und Gewürzen mariniert und über Nacht kalt geräuchert. Serviert mit einer köstlichen Senf-Dillsauce auf knusprigem Knäckebrot ist der Gravad lax ein wahrer Genuss für die Sinne. Alternativ schmeckt der Fisch auch in einer Salzkruste oder als Tatar mit Apfel und Gurken.

Die frischen Sommerbeeren dürfen bei Midsommar nicht fehlen. Schweden ist berühmt für seine Beeren, darunter Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und Johannisbeeren. Diese süßen Früchte werden oft zu köstlichen Desserts verarbeitet, wie etwa Erdbeer-Pudding-Schnitten und Mini-Blaubeertörtchen. Aber auch als Zutaten in einem Getränk eignen sich die Beeren, wie ein alkoholfreier Blaubeer-Mojito oder diese süßen Sommerdrinks mit Erdbeeren beweisen.

So einfach ist die schwedische Sommersuppe mit Lachs, Lauch und Kartoffeln zubereitet:

Für drei Portionen der leichten Sommersuppe aus Schweden braucht man diese Zutaten:

20 ml Speiseöl

70 g Zwiebeln, gewürfelt

250 g Lauch, in Ringe

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

450 g Kartoffeln, geschält und gewürfelt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

800 ml Brühe oder Fischfond

200 ml Schlagsahne

300 g Lachsfilet, gewürfelt

3 EL Dill, gehackt

3 EL Crème fraîche

Die Zubereitung ist einfach und die Suppe steht in 20 Minuten auf dem Tisch:

In einem mittleren Topf Speiseöl erhitzen. Zwiebeln, Lauch, Knoblauch und Kartoffeln darin einige Minuten farblos andünsten. Salzen und Pfeffern. Mit Brühe und Schlagsahne ablöschen und zum Kochen bringen. Zugedeckt etwa 10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Topf von der Hitze nehmen und Lachs hinzugeben. Etwa 3 Minuten ziehen lassen, damit der Lachs noch schön glasig in der Mitte ist. Dill unterrühren und in Schalen verteilen. Nach Belieben mit einem Klecks Crème fraîche garniert servieren.

Die skandinavische Küche steht für Geradlinigkeit und Leichtigkeit, bei der die Produkte im Vordergrund stehen. Ein perfektes Beispiel ist das Rezept für eine schwedische Sommersuppe. © Einfach Tasty

Midsommar ist nicht nur ein Fest des Essens, sondern auch der Gemeinschaft. Es ist eine Zeit, in der Freunde und Familie zusammenkommen, um das Leben, die Natur und die Freundschaft zu feiern. Die Schweden wissen, wie man den Sommer gebührend willkommen heißt, und Midsommar ist der perfekte Anlass, um die schwedische Küche zu genießen und sich mit geliebten Menschen zu umgeben. Glad Midsommar!

