Knackige Spargel-Garnelen-Spieße mit Zitronen-Aioli bieten jedem Steakgriller Paroli

Leckeres Rezept zum Grillen

Der Sommer ist da und mit ihm der Duft von Grillkohle, Feuer und lecker-leichten Spießen mit grünem Spargel, Garnelen und Drillingen.

Grillspieße sind, wie es der Name schon vermuten lässt, einfach die perfekte Wahl beim Grillen. Ob nun deftige Kartoffel-Steak-Spieße, asiatische Saté-Spieße mit Erdnusssauce oder vegetarische Zucchini-Halloumi-Spieße, Grillspieße sorgen für bunte Abwechslung auf dem Rost.

Grüner Spargel ist nicht nur unglaublich vielseitig in der Küche, sondern eignet sich auch hervorragend zum Grillen. Durch das Grillen entwickelt er einen leichten Röstgeschmack und behält dennoch seine knackige Textur. Die Hitze des Grills bringt die natürliche Süße des grünen Spargels hervor und verleiht ihm ein köstliches Aroma. In Kombination mit zarten Garnelen ein wahres Traumpaar, was innerhalb weniger Minuten verzehrbereit ist. Damit die dünnen Spargelstangen und zierlichen Garnelen nicht in die Glut fallen, ist der Holzspieß, der mit diesem Geheimtrick perfekt zum Grillen geeignet ist, der Retter in der Not.

Man braucht nur wenige Zutaten für die leckeren Grillspieße mit grünem Spargel und Garnelen:

Zitronen-Aioli:

100 g Aioli

1 TL Zitronenabrieb

1 EL Zitronensaft

0,5 TL Pfeffer

Marinade:

40 ml Olivenöl

1 EL Oregano

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Spargel-Garnelen-Spieße:

200 g grüner Spargel, in 5 cm langen Stücken

300 g Drillinge-Kartoffeln, gegart

300 g Garnelen, geschält u. entdarmt

Holzspieße

Die Zubereitung ist einfach:

Für die Zitronen-Aioli: Aioli, Zitronenabrieb und Zitronensaft vermengen. Mit Pfeffer abschmecken. Für die Marinade: Olivenöl mit Oregano, Knoblauch, Salz und Pfeffer mischen. Beiseite stellen. Für die Spargel-Garnelen-Spieße: Spargel, Garnelen und Kartoffeln abwechselnd auf Holzspieße stecken. Spieße auf einem heißen Grillrost von beiden Seiten etwa 6 Minuten braten, bis die Garnelen gar sind. Dabei immer wieder mit der Marinade bestreichen. Noch heiß mit Zitronen-Aioli servieren. Schmecken lassen!

Ein Grillspieß darf auf dem Rost nicht fehlen. Das Rezept für Spargel-Garnelen-Spieße gibt es bei Einfach Tasty.

Grillspieße dürfen neben Würstchen auf keiner Grillparty fehlen. Die sommerlich-leichte Kombination aus Spargel, Garnelen und Kartoffeln auch nicht – also unbedingt ausprobieren und losgrillen.