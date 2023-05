Schneller 5-Zutaten-Spargel-Auflauf mit Kartoffeln, Schinken und Sauce hollandaise

Von: Sandra Keck

Der perfekte Spargelgenuss in einem Auflauf vereint! Spargel, Kartoffeln, Sauce hollandaise und Schinken werden zusammen zubereitet. Das spart Arbeit und Zeit.

Fan von klassischen Spargelgerichten, aber es fehlt oft die Zeit, um stundenlang in der Küche zu stehen? Dann haben wir die perfekte Lösung: einen Spargel-Kartoffel-Auflauf im One-Pot-Stil! Ok, um ehrlich zu sein, kommen die Zutaten nicht in einen Topf, sondern in eine Auflaufform, aber wir wollen nicht kleinlich sein, oder?

Dieses geniale Gericht vereint alle Zutaten eines traditionellen Spargelgerichts – Spargel, Kartoffeln, Sauce hollandaise und Schinken – in einer Form und spart dabei jede Menge Zeit und Arbeit.

Man stelle sich vor: Man kommt nach einem langen Tag nach Hause, hungrig und erschöpft. Aber anstatt stundenlang in der Küche zu stehen, um Spargel zu schälen (ok, das bleibt hier auch nicht erspart, außer man nimmt grünen Spargel), zu kochen, dasselbe nochmal mit den Kartoffeln, die Sauce hollandaise nicht zu vergessen usw. zaubert man mit Leichtigkeit einen köstlichen Spargelauflauf auf den Tisch. Wie das geht? Ganz einfach! Alles, was man braucht, ist eine Auflaufform, fünf Zutaten und eine große Portion Vorfreude.

Spargel mit Sauce hollandaise und Kartoffeln sind auch als Auflauf eine unschlagbare Kombination. © Einfach Tasty

So einfach ist die Zubereitung für den Spargel-Kartoffel-Auflauf:

Für alle, die das Rezept lieber nochmal Schritt für Schritt nachlesen möchten, hier bitteschön.

Schneller 5-Zutaten-Spargel-Auflauf: Folgende Zutaten werden für zwei Portionen benötigt

1 EL Butter (für die Auflaufform)

500 g weißer Spargel

300 g Drillinge-Kartoffeln

200 ml Sauce hollandaise

75 g Kochschinken, gewürfelt

75 g Reibekäse

Petersilie, gehackt

So einfach ist die Zubereitung des schnellen 5-Zutaten-Spargel-Auflaufs

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Eine Auflaufform mit Butter einfetten. Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. Kartoffeln (Drillinge) waschen. Nach Belieben schälen.

Spargel und Kartoffeln gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Mit Sauce hollandaise begießen. Schinken und Käse darüberstreuen. Die Auflaufform mit etwas Alufolie gut verschließen und 50–60 Minuten im Ofen garen, bis die Kartoffeln gar sind. Nach zwei Dritteln der Backzeit die Alufolie entfernen, damit sich eine leckere Käsekruste bilden kann. Mit Petersilie bestreuen und genießen!

Ein komplettes Spargelgericht in einer Auflaufform? Geht super, wie dieses Rezept beweist. © Einfach Tasty

Dieses Einfach Tasty Reel hatte innerhalb kürzester Zeit viele Klicks und die Community ist begeistert, wie man anhand der zahlreichen positiven Kommentare erkennen kann:

Gerade ausprobiert und bin völlig begeistert! Habe rohe Kartoffeln geschält, halbiert und zusätzlich unter den Spargel noch gekochten Schinken gelegt. Danke für das tolle Rezept! 😍

WoW 😍 Mega genial sieht das aus 😍😍😍

Das Rezept schreit ja förmlich nach: Sofort nachmachen! 😊😋

Also, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Der Spargelauflauf im One-Tray-Stil ist der perfekte Beweis dafür, dass man auch mit begrenzter Zeit ein fantastisches Gericht zaubern kann. Guten Appetit!