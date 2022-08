Dieser orientalische Couscoussalat ist dein perfektes Mittagessen für morgen

Von: Sandra Keck

Dieser orientalische Couscoussalat schmeckt herrlich frisch. Das Rezept für Taboulé findest du auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Heute gibt‘s Taboulé, olé!

Für einen schlechten Reim nehme ich es gerne in Kauf, dass hier ein offensichtlich spanischer Ausruf mit einem orientalischen Rezept vermischt wird. Was beide gemeinsam haben? Eigentlich nichts, aber es reimt sich eben so schön 😅

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Couscous:

300 g Couscous

0,5 TL Salz

1 Beutel Pfefferminztee

500 ml Wasser

Dressing:

0,5 Zitrone, ausgepresst

2 EL Olivenöl

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Knoblauchzehe, gehackt

Außerdem:

2 Tomaten, gewürfelt

0,5 Salatgurke, gewürfelt

1 rote Zwiebel, gewürfelt

8 EL Petersilie, gehackt

4 EL Minze, gehackt

4 EL Granatapfelkerne

Die Zubereitung ist einfach:

Für den Couscous: Wasser zum Kochen bringen und Teebeutel darin 5 Minuten ziehen lassen. Heißen Minztee mit Couscous und 0,5 TL Salz vermengen. Zugedeckt 5 Minuten quellen lassen, bis der Couscous die Flüssigkeit aufgenommen hat. Für das Dressing: alle Zutaten miteinander verrühren. Couscous, Tomaten, Salatgurke, Zwiebel, Petersilie, Minze und Granatapfelkerne in einer Salatschüssel vermengen. Dressing darüber geben und nochmals mischen. Sooo gut! Tipp: der Salat wird erst richtig authentisch mit großen Mengen an glatter Petersilie und Minze. Für ein angenehmeres Mundgefühl kannst du die Blättchen der Petersilie ganz lassen und nicht fein schneiden. Die Petersilienstängel können mitverwendet werden.

Taboulé oder Tabouleh? Egal wie, das Rezept ist super lecker! © Einfach Tasty

Du suchst noch nach einem passenden Partner für den leckeren Couscoussalat? Kein Problem, denn dieses Peri-Peri-Hühnchen ist wahnsinnig lecker und diese Blumenkohl-Parmesan-Happen wirst Du in einem Happs wegfuttern.

