Ist tiefgekühltes Gemüse und Obst so gesund wie frisches? Worauf Sie achten sollten

Von: Ines Alms

Teilen

Das Tiefkühlen ist eine sehr vitaminschonende Methode, um Obst und Gemüse länger haltbar zu machen. Und manchmal ist es sogar gesünder als frisches.

Tiefkühlgemüse ist sehr praktisch, es ist schon in mundgerechte Stücke zerteilt, immer schnell zur Hand und trotzdem sehr frisch – oder? Gerade wer keinen eigenen Garten hat, in dem er täglich frisches Obst und Gemüse pflücken kann, freut sich oft über die Zeit und Arbeit sparende Alternative. Zumal die sogenannte Frischware in der Supermarktauslage vor allem abends bei Weitem nicht immer so knackig und saftig aussieht, wie man es sich wünschte. Hier erfahren Sie, unter welchen Umständen Tiefkühlware sogar die bessere Wahl sein kann.

Das Tiefkühlen ist die schonendste Konservierungsmethode für Obst und Gemüse

Damit Tiefkühlgemüse viele Nährstoffe behält, darf die Kühlkette vom Supermarkt nach Hause nicht unterbrochen werden. © Panthermedia/Imago

Wenn Obst und Gemüse auf den Teller kommen, sollen sie im Idealfall nicht nur knackig sein und ansprechend aussehen, sondern auch noch möglichst viele Vitamine und andere gesunde Inhaltsstoffe enthalten. Wer zu Tiefkühlware greift – auch zu den selbst eingefrorenen Lebensmitteln – fährt damit bei korrekter Lagerung, also der Einhaltung der Kühlbedingungen, meist sehr gut. Es gilt in Sachen Vitamine und Mineralstoffe als die schonendste Konservierungsmethode für Obst und Gemüse.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Silke Noll, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, erklärt dies im BR Radio anschaulich: „Das Tiefkühlgemüse oder Tiefkühlobst wird unmittelbar nach der Ernte verarbeitet und eingefroren. Vor dem Einfrieren wird das Gemüse zumindest noch blanchiert, also ganz kurz mal in kochendes Wasser geschmissen. Das macht man, weil dadurch Bakterien abgetötet werden und ein schnellerer Vitaminabbau verhindert wird. Beim Tiefgefrieren nutzt man das sogenannte Schockfrosten, also ein ganz schnelles Einfrieren bis unter minus 30 Grad Celsius. Dann sind die Eiskristalle, die in den Zellen und in den Zellzwischenräumen der Pflanzen entstehen, so klein, dass keine Schäden entstehen und die Nährstoffe auch weitgehend erhalten bleiben.“

Eine zusätzliche dünne Eisschicht um die Frucht- und Gemüsestücke verhindert, dass Flüssigkeit und Nährstoffe entweichen. Der Nähr- und Mineralstoffgehalt bleibt dadurch sehr hoch.

Manchmal ist Tiefkühlware die bessere Wahl als Frischkost

Hat man die Wahl zwischen Tiefkühlware und ganz frischem Obst und Gemüse, ist letzteres die beste Wahl – sofern man es zeitnah isst. Doch wenn es, zum Beispiel im Winter, schon weite Transportwege hinter sich hat oder länger unter falschen Bedingungen gelagert wird, ändert sich dies recht schnell.

Vor allem Vitamin C ist sehr hitze-, licht- und lagerempfindlich, sodass man sich daran gut orientieren kann. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) geht das Vitamin beispielsweise bei Spinat durch eine Lagerung bei Raumtemperatur innerhalb von vier Tagen komplett verloren. Bei einer Lagerung im Kühlschrank enthält Spinat zu dem Zeitpunkt nur noch etwa 20 Prozent des ursprünglichen Vitamin-C-Gehalts. „Das Tiefkühlgemüse dagegen verliert erst nach viermonatiger Lagerung etwa 15 Prozent und nach zwölf Monaten 55 Prozent“, sagt Silke Noll von der Verbraucherzentrale.

Welche Lebensmittel dürfen Sie nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren? Fotostrecke ansehen

Daher sollte man eher zu regionaler und saisonaler Ware greifen und die Produkte zu Hause nicht mehr lange lagern. Denn schon nach ein paar Tagen ist Tiefkühlware oft die bessere Wahl hinsichtlich der gesunden Inhaltsstoffe.