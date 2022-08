Bei diesen Cookies wird sogar das Krümelmonster schwach

Von: Maria Wendel

Teilen

Hat jemand Kekse gesagt? In diesem Cookie-Rezept verwenden Sie gleich dreierlei schokoladige Zutaten. Ein Traum für Schokoholiker.

Cookie-Fans und Krümelmonster sind gefragt: Dieses Keks-Rezept ist ganz schnell und einfach nachzubacken und macht Schokoladen-Liebhaber sehr glücklich. Denn in diese Cookies kommt dreierlei Schokolade: in Form von Kakaopulver, Zartbitterschokolade und Schokotropfen. Wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, ist selber schuld. Allein der Duft in der Küche beim Backen macht Naschkatzen wahnsinnig. Probieren Sie es schnell aus!

Noch mehr leckere Rezepte Jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen in unserem kostenlosen Genuss-Newsletter die leckersten Ideen zum Kochen & Backen. So sind Sie bestens auf das Wochenende vorbereitet!

Schoko-Cookies mit dreifach Schokolade: Die Zutaten

250 g Zartbitterschokolade

225 g kalte Butter

120 g Rohrohrzucker

100 g Zucker

1 Ei

1 TL Bourbon-Vanillepulver

1 Msp. Salz

250 g Mehl

4 EL Kakaopulver

1 TL Backpulver

150 g Schokotropfen zum Backen

Veganes Cookie-Rezept Dieses Keks-Rezept funktioniert auch ganz leicht in vegan, wenn Sie einige Zutaten austauschen: Verwenden Sie vegane Schokolade und vegane Margarine statt Butter. Das Ei lässt sich durch 2 TL Ei-Ersatzpulver oder Sojamehl ersetzen.

Gegen schokoladige Cookies hat niemand etwas einzuwenden. Nachbacken und zugreifen! © Sergejs Rahunoks via www.imago-i

Auch lecker: Kekse in Rekordzeit: Diese Cookies aus der Mikrowelle sind in einer Minute fertig.

Rezept für dreifach leckere Schoko-Cookies: So geht‘s

Zuerst hacken Sie die Schokolade klein und lassen sie über dem heißen Wasserbad schmelzen. Schlagen Sie die Butter mit dem Zucker mithilfe des Handrührgeräts auf niedriger Stufe schaumig. Rühren Sie Ei, Vanillepulver und Salz unter. Vermischen Sie Mehl, Kakaopulver und Backpulver separat in einer Schüssel und rühren Sie alles esslöffelweise unter die Zucker-Butter-Masse. Zum Schluss heben Sie die geschmolzene Schokolade und die Schokotropfen mit einem Löffel unter. Stellen Sie den Teig für etwa 3 Stunden in den Kühlschrank. Heizen Sie dann den Backofen auf 200 °C vor und legen Sie ein Blech mit Backpapier aus. Wussten Sie schon, wie oft man Backpapier wirklich verwenden kann? Trennen Sie nacheinander je ein Drittel vom Teig ab und geben Sie den Rest wieder in den Kühlschrank, bis alles verwendet wurde. Formen Sie mit zwei Teelöffeln 12 kleine Kugeln aus dem Teig und setzen Sie diese mit Abstand zueinander auf das Backblech. Backen Sie die Cookies im Ofen auf mittlerer Schiene für 8-10 Minuten. Dann herausholen und mitsamt Backpapier vorsichtig vom Blech ziehen und abkühlen lassen. Achtung, der Teig ist dann noch sehr weich.

Backen Sie auch: Sie werden nie wieder Kekse kaufen wollen – dank diesem einfachen Rezept für Erdnussbutter-Kekse.

Die beliebtesten Kuchenklassiker und Tortenträume Fotostrecke ansehen